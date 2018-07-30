Появление Валерии Гонтаревой, экс-главы Нацбанка на красной дорожке в Одессе произвело немалый фурор. Во-первых, она стала выглядеть лучше и моложе, а во-вторых - она явилась на открытие 9-го Одесского международного кинофестиваля со своей невесткой Валерией Томашевской, о которой давненько ничего не было слышно.

И вот супруга старшего сына Гонтаревой выложила очередную порцию фотографий со своего отдыха. А путешествует по миру она немало. Только в прошлом году она успела побывать в Африке, Индонезии, Франции, Испании, а новый год встретила в Альпах.

Томашевская в Одессе, фото: vk.com

Правда, если раньше Валерия выкладывала фото с мужем Антоном, то теперь, чтобы журналисты вновь не опубликовали снимки сына Гонтаревой в бассейне, она публикует только свои снимки. И иногда - с маленьким сыном Дэвидом.

Валерия Томашевская (слева), Валерия Гонтарева (по центру), фото: dumskaya.net

Помимо того, что Томашевская засветилась со свекровью в Одессе, она провела лето в Соединенных штатах Америки и Объединенных Арабских Эмиратах. Снимки своих путешествий Валерия публикует в социальных сетях.

В начале июня Валерия летала в Дубай (ОАЭ). Конечно же, она посетила главные достопримечательности - башню Бурдж Халифа (самый высокий в мире небоскреб - 828 метров) и мечеть шейха Зайда (одна из шести самых больших мечетей в мире).

Валерия в ОАЭ, фото: vk.com

Судя по датам, конец июля Томашевская проводит в Америке. В частности - в Майами. Здесь она побывала в квартале Wynwood Walls, стены которого в оригинальных уличных картинах. Вместе с мамой путешествует и сын Дэвид.

Внук Гонтаревой в США, фото: vk.com

Как писала уже "Страна", в 2011 году Антон Гонтарев женился на Валерии. Вместе они воспитывают сына Дэвида. Живет семья за городом в коттеджном поселке "Севериновка", что в 23 км. от Киева.