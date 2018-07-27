Около года назад 48-летняя Терезия Яценюк, супруга экс-премьер-министра призналась в одном из интервью, что занялась изучением психологии. А подтолкнули ее к этому вопросы, которые стали возникать по мере взросления детей.

"Когда старшей дочке исполнилось 14 лет, я поняла, что механизмы воспитания уже не работают, что передо мной находится абсолютно взрослый человек, со своим характером, и иногда совершенно иным мнением. И что делать? Я начала читать книги, советоваться с друзьями. Моя приятельница шла учиться, подавала документы на факультет психологии, говорит: "Пошли со мной". И я на этой волне пошла и учусь уже второй год и много чего поняла, правда", - рассказывала тогда Терезия.

"Стране" же стало известно, что жена Арсения Яценюка уже применяет свои знания на практике и работает психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами (в просторечье ДУСя).

Главный корпус ГНУ "НПЦ ПКМ" ГУД, фото: clinic.gov.ua

Как указано на сайте Центра - это одно из ведущих, уникальных медицинских учреждений Украины. Уже более 90 лет успешно работает и объединяет в своей деятельности научное, образовательное направления и медицинскую практику.

Здесь предоставляются все виды медицинской помощи взрослым и детям: экстренная, первичная, амбулаторная и стационарная специализированная и высокоспециализированная. Медицинское наблюдение за прикрепленными лицами (как практически здоровыми, так и больными) обеспечивается от рождения на протяжении всей жизни.

Находится Центр на улице Верхней (Печерск). Тут работает 21 отделение, среди которых отделение реабилитации, где числится Терезия Викторовна Яценюк.

Отделение, где работает г-жа Яценюк, находится на 4 этаже главного корпуса. Терезия Яценюк принимает в 626 кабинете, но до 6 августа к ней на консультацию не попасть.

"Терезия Викторовна до 6 августа в отпуске, поэтому обращайтесь уже после", - сказали нам в Центре.

Терезия Яценюк, фото: facebook.com

Напомним, что еще одна супруга высокопоставленного чиновника работает в госучреждении. Анна Турчинова, жена секретаря СНБО - декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

Недавно вокруг ее персоны разгорелся скандал, после того, как женщина раскритиковала в пух и прах учебную программу Министерства образования.

"С сентября вашим детям расскажут, что вы уже не родители. Надеюсь, что правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру", – это цитата из текста супруги Турчинова под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей".

Анна Турчинова, супруга главы СНБО, с родителями, фото: ok.ru

Правозащитные организации просят уволить из университета Драгоманова после ее разгромной статьи о "гомодиктатуре", а на ее сторону стали муж и министр молодежи и спорта.