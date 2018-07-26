На днях Сергей Рыбалка, депутат от Радикальной партии праздновал свой День рождения. 22 июля Рыбалке исполнилось 40 лет. Его гражданская супруга Анастасия Байбородина преподнесла ему необычный подарок - записала песню SEREZHA ("Сережа") и сняла видеоклип. Об этом она сообщила на страничке в социальной сети Facebook, чтобы знали все о ее безграничных талантах.

"Любимый мой человек, мой смысл жизни, моя радость! Поздравляю с Праздником! С Днем Рождения! Когда ты рядом - душа поёт, тело танцует, а на сердце тепло. Хочется творить, сочинять и посвящать тебе творчество, которое рождается только благодаря этому пылкому чувству, только благодаря нашей любви, благодаря тебе. Спасибо, что ты есть! С Твоим Днём!", - написала Анастасия и приложила видео на песню, которую посвятила Рыбалке.

Интересно, что жена Рыбалки поет под псевдонимом ANASTASIA. На момент публикации материала этот видеоролик набрал около 8 тысяч просмотров.

ANASTASIA - СЕРЁЖА, видео: youtube.com

Отметим, что в видео присутствуют кадры с самим Сергеем Рыбалкой, как он тренируется, боксирует и показывает свою силу. Также в ролике есть внезапно отрывки с участием актера Роберта де Ниро.

"Сережа, Сережа! Победа за нами. Только вперед, слышишь, только вперед! Твоя вершина не за горами", - такой припев в песне о депутате.

В клипе Байбородина и Рыбалка боксируют на природе, фото: facebook.com

В свою очередь довольный депутат публично поблагодарил свою супругу за подарок, тоже написав об этом в соцсети. "Дорогие мои друзья! Большое спасибо за ваши прекрасные поздравления и добрые пожелания в день моего рождения! Особенно благодарен своей волшебной супруге Анастасии за прекрасную песню, которую она написала для меня", - уточнил Рыбалка авторство хита.

Отметим, что в этой семье очень любят оригинальные подарки. В декабре прошлого года не утихал накал страстей по поводу народного депутата и его гражданской супруги Анастасии Байбородиной, которая в День своего рождения получила в подарок трансляцию фотографий на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 8 декабря в центре Манхэттена на одном из зданий показывали фотоколлажи Анастасии с Сергеем. Естественно журналисты предположили, что такой дорогой и романтический подарок мог сделать жене только любящий муж Рыбалка.

Однако, Анастасия уточнила, что этот дорогой подарок ей сделала мама. Ольга Байбородина тогда прокомментировала происходящее подтвердив, что это она заказала трансляцию снимков, а не ее зять.

Напомним, что теща Рыбалки - широко известна в узких кругах. Она единственный эксперт по женскому вождению в Украине. Именно она создала известную сеть школ "АвтоЛеди", где женщины-инструктора учат представительниц прекрасного пола водить автомобили по городу.

Также, Сергей и Анастасия любят дорогой отдых на курортах. Прошлым летом "Страна" публиковала эксклюзивные фото депутата в Сен-Тропе. Тогда Рыбалка плавал на яхте M&M, аренда которой в летний сезон, согласно расценкам на сайтах проката, составляет €8500/день.

Анастасия (слева) и Сергей на яхте, фото: "Страна"

А еще мы сообщали о том, что Рыбалка любит асессуары класса люкс и носит часы Rolex более чем за миллион гривен.