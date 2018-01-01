Никто так не готовится к президентским выборам, как главный радикал Олег Ляшко. Но каждое его "сближение с народом" сопровождается каким-то казусом. Мы уже писали о том, как он инспектировал пасеку в костюме пчеловода "в розочки", как пришел покупать дешевые трусы в Миргороде в футболке за 6250 гривен и как школьников нарядили в футболки его партии, нарушая закон.

На сей раз народный депутат решил спуститься в столичную подземку, чтобы узнать, как люди реагируют на повышение цен на проезд. Естественно, видео из метро Ляшко выложил у себя на странице в социальной сети Facebook.

Но и здесь не обошлось без "прокола" - по пятам Ляшко ходил охранник с оружием в рюкзаке.

В ходе общения с пассажирами Олег Ляшко раскритиковал решение о повышении стоимости проезда с 4 до 8 гривен. Также он все время акцентировал внимание на том, что "другие политики всё по курортам ездят", а он занимается проблемами простых людей.

Справедливости ради отметим, что за восемь месяцев 2017 года сам Олег Ляшко провел за границей 42 дня. Он побывал в Таиланде, Швейцарии, Австрии, Израиле, Франции, Хорватии, Испании.

В вагоне метро и на эскалаторе Ляшко сам вовлекал людей в разговор, мол, как можно жить на такие мизерные зарплаты и пенсии. Одна девушка сказала ему: "Пока что народ не видит тех (политиков - Прим.Ред.), кто что-то делает". И главный радикал ответил ей: "Протрите глаза и увидите Ляшко!"

Он называл женщин бальзаковского возраста - "девочками" и обещал поднять пенсии.

Ляшко и пенсионерки, фото: facebook.com

Во время поездки Ляшко в киевском метрополитене - его все время сопровождал телохранитель. Он был с большим рюкзаком и зонтом (в этот день лил дождь). Как рассказали "Стране" специалисты в сфере секьюрити, именно в таком рюкзаке обычно носят оружие охранники, когда на них нет верхней одежды, чтобы "не распугать людей кобурой с пистолетом".

Охранник Александр все время держал руку на рюкзаке, фото: facebook.com

Также нам стало известно, что охранника Ляшко зовут Александр Б. Он бывший титановец.

Как писала уже "Страна", Влада Горбенко, дочь Ляшко проводит свои летние каникулы с автоматом Калашникова в руках.