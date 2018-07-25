35-летняя Светлана Залищук, нардеп от БПП уже не завидная невеста. На днях она вступила в брак. Ее супругом стал британский юрист Вэйн Джордаш. Свадебная вечеринка прошла на Трухановом острове, сообщает ТаблоID.

Молодожены Светлана и Вэйн, фото: tabloid.pravda.com.ua

Светлана и Вэйн пригласили гостей в Breakwater Cafe, что находится на берегу речки Десенки. Ели и пили за здоровье молодых в белом шатре на природе. Среди приглашенных были коллеги Светланы - нардепы Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

Отметим, что Лещенко пришел без супруги Анастасии Топольской, потому что у нее сейчас плотный гастрольный график.

Залищук была в белом легком платье, жених традиционно - в костюме.

Букет невесты был из роз и эустом, фото: tabloid.pravda.com.ua

Вэйн Джордаш в 2017 году был признан одним из ведущих юристов по международному криминальному праву, сообщается на сайте The Legal 500.

В 2014 году он стал одним из адвокатов, кто получил статус Queen Counsel (представитель Королевы). Это звание присваивают топ-юристам Великобритании.

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