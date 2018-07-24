Министр внутренних дел Арсен Аваков проводит лето за рулем и с фотоаппаратом. Это стало известно из его фотоблога Instagram, раскруткой которого он продолжает заниматься. И если раньше он был прозван "министром Фейсбука", то вполне вероятно, очень скоро он может претендовать на звание "министр Инстаграма".

Все начиналось с того, что Аваков выкладывал красивые фотографии, теперь же он, как настоящий тревел-блогер описывает эмоции от своих путешествий и вставляет философские цитаты в описание.

"Путешествуя на машине, остановился для фотографии - с памятью о .. Марке Твене, который в 1887, будучи тут, писал: "Мне кажется, это место (Веггис) – самое красивое в мире, и самое комфортабельное. Красота окрестностей вне конкуренции, а в воскресенье небо кажется более шумным, чем окружающая тишина" (Марк Твен, 1887)", - пишет Аваков у себя в фотоблоге.

"Пришел рассвет, сквозь сумрак пробиваясь", - так подписал это фото министр.

На момент подготовки материала у Авакова в Instagram было 6511 подписчиков. Совсем скоро он станет "десятитысячником".

Отметим, что до того, как добраться до Швейцарии, чиновник побывал в Дании и Шотландии.

Аваков сфотографировал в Шотландии павлина и написал, что "павлинов много среди людей".

Как писала уже "Страна", президент Порошенко предпочитает проводить каникулы в Испании, Норвегии и на островах Индийского океана, а пока мэра Кличко критикуют за повышение цены на проезд, его жена отправилась медитировать в Грецию.