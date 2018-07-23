Остался всего месяц летних каникул и начнется учебный год. Дети политиков и чиновников не стесняются выкладывать фото со своих отпусков в социальные сети. "Страна" посмотрела чем занимаются Влада Горбенко, дочка главного радикала Олега Ляшко и Александра Бут, дочь заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута.

Дочь лидера Радикальной партии была в Житомирской области, где сделала традиционное для июля фото в подсолнухах, а также выложила пару снимков того, как она в Кагарлыке (Киевская область) стреляет посреди поля.

Влада Горбенко, фото: instagram.com

Отметим, что фото с модернизированным автоматом Калашникова в руках Влада сопровождает хэштегом "Вільні люди мають зброю".

Дочь Бута в Каннах

В это же время Александра Бут, дочь замначальника Главного следственного управления Нацполиции, которая учится в колледже в Англии, свои каникулы проводит на Лазурном берегу Франции.

Девушка фотографируется на набережной, демонстрирует наряды и ходит по ресторанам. Как писала уже "Старана", Александра следит за модой и носит брендовые вещи и аксессуары. К примеру у нее есть клатчи Louis Vuitton, Chanel, Gucci вещи от Topshop, Zadig & Voltaire и Max Mara.

Александра Бут в Каннах, фото: instagram.com

Судя по геолокации, она посетила "Кокияж Бран" (Coquillages Brun), дин из самых популярных рыбных ресторанов на набережной Круазетт.

Это популярное среди туристов место, где подают устриц, омаров, лангустинов и разнообразную рыбу. К примеру, большая тарелка морепродуктов здесь стоит €59.

Однако дочь следователя сфотографировала свой десерт - пирог с шариком мороженого.

Кстати, до того, как отправиться во Францию, дочь Бута отдыхала на море.

Александра каталась на катере, фото: instagram.com

Но скоро ей самое время возвращаться в город Шерборн (графство Дорсет, Англия), где в конце августа все студенты Sherborne International College (международный частный колледж со специальной программой обучения детей, для которых английский язык не является родным) должны быть уже на базе.

Интересно, что фотография дочери Бута вместе с ее одногруппниками стоит на заставке сайта учебного заведения.

Александра Бут (вторая слева), фото: sherborne-international.org