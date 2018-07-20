Не успели поутихнуть страсти по поводу нового имиджа Валерии Гонтаревой экс-главы Нацбанка, как еще одна политик кардинально сменила свой образ: 59-летняя Анна Герман, советница экс-президента Виктора Януковича, перекрасила волосы в темный цвет. Она дополнила новый образ модными в этом сезоне круглыми очками аля Леон-киллер или Гарри Поттер.

"Страна" поинтересовалась у Герман с чем связаны такие кардинальные изменения, но все списала на нехватку времени. "Я просто не успела к мастеру, поэтому сделала сама прическу - помыла голову, уложила волосы и залакировала. Вот и все. Коллеги позвонили с канала и попросили срочно приехать в студию. А из этого раздули на весь мир. У меня нет стилиста. Это я сама сделала", - поделилась с нами секретами укладки политик.

Анна Герман с короткой стрижкой, фото: 112.ua

В новом имидже политик появились в одном из эфиров канала "112", чем вызвала бурю эмоций и комментариев в социальных сетях.

Анна Герман в "Вечернем прайме", видео: youtube.com

Отметим, что Анна Герман одна из немногих политиков, кто за время карьеры и публичности неоднократно экспериментировал с внешним видом.

Анна Герман в разные годы, фото: facebook.com

Когда журналисты задают Анне Николаевне вопросы, касательно ее имиджа, она всегда отвечает, что никогда не делала пластику, а новый образ - это очередной повод таблоидам написать о ней и заработать денег.

Анна Герман в 2012 году выглядела так, фото: facebook.com

Напомним, как писала уже "Страна", кума президента Оксана Билозир тоже недавно сменила цвет волос. Также мы проанализировали как менялся имидж политиков, которые отрастили себе бороду.