31-летний Дмитрий Линько, народный депутат из Радикальной партии вчера засветился на отнюдь недешевом автомобиле. Фотокорреспонденты "Страны" увидели как Линько приехал на эфир канала "Прямой" на кабриолете Mercedes-Benz SL.

Несмотря на то, что Линько недавно попал в ДТП на внедорожнике Toyota, за рулем он ездит сам, не прибегая к услугам водителя.

Линько садится в кабриолет, фото: Кирилл Маышев, "Страна"

Что интересно, и "Мерседес", и "Тойота" отсутствуют в электронной декларации депутата. И это не мудрено, ибо, как нам удалось узнать "мерс" записан на некую Жанну Богдан, которая является владелицей авто. Конкретно этот автомобиль - 2003 года выпуска и стоит сейчас около $30 000.

В декларации Линько есть машина CHERRY Jaggi 2008 года выпуска, но на железном коне китайского автопрома нардепа ни разу не видели.

Такое авто в декларации у Линько

Да и вообще, декларация Дмитрия Линько очень скромна. Здесь из недвижимости - квартира в Киеве площадью 79 кв.м, владелицей которой является мать депутата.

Подтверждение этому мы нашли и в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Квартира находится на Феодосийском переулке (Демеевка).

Согласно декларации за 2017 год, из доходов у Линько - только заработная плана в Верховной Раде. Составила она 243 тыс 092 гривны или 20257 грн/месяц.

Однако при такой зарплате Линько носит дорогие швейцарские часы и фирменные вещи.

Нардеп Дмитрий Линько в часах от швейцарского бренда IWC, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В прошлом году фотокорреспонденты "Страны" видели в парламенте на руке Линько часы за 170 000 грн.

Соратник Олега Ляшко носит аксессуар швейцарского бренда IWC (International Watch Company) - производителя часов класса "люкс". Если верить информации на сайте производителя, в 2014 году бренд IWC был оценен в 760 000 000 швейцарских франков, что вывело его на восьмое место в рейтинге самых дорогих брендов производителей швейцарских часов.

Народный депутат Линько носит часы, корпус которых выполнен из нержавеющей стали, ремешок - из кожи аллигатора. Часовое стекло из сапфирового кристалла, устойчиво к царапинам. Нырять в таких часах можно на глубину 30 метров.

Стоимость модели $6474 или 170 000 гривен по курсу НБУ на 18.07.2018. Или же более 20 среднемесячных зарплат украинца. Отметим, что в декларации Дмитрия Линько за 2016 и за 2017 - часы отсутствуют. Хотя он обязан декларировать вещи, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов на 1 января отчетного года (в 2016 году - 1378 гривен).

Линько в футболке из коллекции Ferarri, фото: facebook.com

Также мы видели у Линько несколько брендовых вещей. В частности футболки поло Paul & Shark, пуловер Hugo Boss и футболку Puma из коллекции Ferarri. Стоит без скидки такая 1140 гривен, но сейчас на распродаже (-24%) можно купить за 866 гривен.

Как писала уже "Страна", босс Дмитрия Линько - главный радикал Олег Ляшко в Миргороде на рынке покупал трусы в футболке за 6250 гривен.