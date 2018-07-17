Киевляне встревожены и огорчены повышением цен на проезд в общественном транспорте. Сегодня по городу развесили горизонтальные баннеры, на которых написано: "Виталик, 8 грн – это перебор". Одна из таких надписей, адресованных мэру Виталию Кличко появилась на Крещатике. Чуть позже - на мосту Осокорков. Интересно, что внизу есть подпись – Демократический Альянс. Впрочем, в самой партии подобный перформанс пока что не подтвердили.

Также интернет заполонили фотожабы со столичным градоначальником, которые высмеивают его в связи с тем, что проезд стал стоить 8 гривен.

А в это время супруга мэра выкладывает в свои социальные сети фотографии с фестиваля медитаций, который проходит на острове Корфу (Греция).

Отметим, что Наталья Кличко ежегодно посещает мероприятия такого плана. А это уже третий год подряд она медитирует именно в Греции.

Фестиваль AGAPE ZOE - это место, где ежегодно собираются те, кто хочет "перезапустить" тело и душу при помощи различных методик. Здесь медитирут, занимаются йогой, поют, танцуют и ближе знакомятся с культурой Греции.

Стоит билет на фестиваль (одна из недель) €422 с налогами или 13 000 грн (по курсу НБУ на 17.07.2018).

Фестивалят в храме под открытым небом GAYATRI MANDIR, где встречают рассветы с видом на Ионическое море.

Сцена и место медитаций на фестивале, фото: facebook.com

Напомним, что Наталья Кличко живет с детьми в Гамбурге (Германия). Тут она занимается карьерой певицы. Она уже записала дебютный альбом "Обнаженная душа" и уже гастролировала с ним по городам Германии.