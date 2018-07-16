На днях в Одессе под дождем открылся 9-й Одесский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошли участники и гости. Там и была замечена похорошевшая Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины в компании своей невестки (жены старшего сына Антона) Валерии Томашевской.

Валерия Томашевская (слева), Валерия Гонтарева (по центру), фото: dumskaya.net

Гонтарева произвела фурор заметно постройневшей фигурой. Впрочем, наряд Гонтаревой вызвал активное обсуждение в соцсетях, где его сравнили с покрывалом. Также пользователи социальных сетей высказались по поводу того, что скорее всего Валерия Алексеевна сделала липосакцию (удаление жировых отложений хирургическим путем) и платическую операцию на лице.

"Стране" удалось узнать, где и как похудела Гонтарева и чем она занималась в Индии.

В феврале 2018 года Валерия Гонтарева внесла изменения в свою декларацию. На официальном сайте НАПК (Национального агентства по предупреждению коррупции) она разместила документ, в котором указала, что потратила 372 тыс. 546 гривен на курс лечения в Индии. А конкретнее, в Hospital Kalari Kovilakom.

Что это за клиника и что там делала Гонтарева?

Как выяснилось, клиника аюрведы Калари Ковилаком (Hospital Kalari Kovilakom) находится в настоящем дворце настоящего королевства Венгунад (Северная Керала, Индия). Она специализируется на очищении организма, антистрессе, контроле веса. Гонтарева провела здесь, как минимум 28 дней, судя по задекларированым средствам.

Главное здание, аюрведическая клиника Дворец аюрведы Kalari Kovilakom, фото: ayur.ru

Как указано на официальном сайте, Hospital Kalari Kovilakom - это аюрведическая клиника №1 во всем мире. Аутентичная, эффективная и высокопрофессиональная аюрведа (традиционная система индийской медицины). Их слоган: "Строго, дорого и безупречно!"

Действительно, цены здесь отнюдь не из дешевых и зависят от выбранного номера (а всего их тут 20). Самая дешевая двухнедельная программа в обычной одноместной палате будет стоить как минимум €6057.

Предлагаемые пакеты: Манашанти (Manashanthy) - программа антистресса (14 дней), Панчакарма (Panchakarma) - очищение и омоложение (21 или 28 дней), Стханлякина Чикитса (Sthanlyakina Chikitsa) - снижение веса (21 или 28 дней) и Расаяна Чикитса (Rasayam Chikitsa) - долголетия и противовозрастная (28 дней).

Судя по тому, что Готарева потратила около €12000, то пробыла она здесь 21 день и жила в хорошем одноместном номере. Программу выбрала либо очищение и омоложение, либо снижение веса.

Здесь есть обязательное правило - соблюдать все предписания доктора и строгие правила лечения и дисциплины (ранний подъем, 5 сессий йоги ежедневно, индивидуальное аюрведическое питание, непростые процедуры). Курение, тем более алкоголь категорически запрещены — заметят выгонят.

Интересно, как Гонтаревой удалось так долго воздерживаться от никотина, известно, что она заядлый курильщик. Можно предположить, что она и вовсе бросила курить.

В клинике отсутствует бассейн. Пишут, что он закупоривает поры. Питание строго вегетарианское из натуральных продуктов, средства гигиены – из травяной пасты и травяных экстрактов. Единственное "современное" исключение – кондиционеры в номерах.

На пару месяцев вперед здесь уже все расписано и указано, что лучше бронировать номер за полгода до заезда.

Vengunad Suite Room (самый дорогой номер), фото: ayur.ru

Интересно, что клиника категорически возражает против сокращения длительности программ и тут выдается специальная одежда (типа пижам) и обувь (вьетнамки).

Как писала уже "Страна", Юлия Бойко, девушка главы САП Холодницкого, работала в модельном агентстве.