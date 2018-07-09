Недавно на сайте "Громада Приірпіння" (региональный портал Киевской области) появилась информация о романе Дмитрия Христюка, заммэра Ирпеня и Виктории Сюмар, нардепа от "Народного фронта".

Журналисты сопоставили фотографии, которые оба политика выставляют публично и обратили внимание на детали, которые свидетельствуют о совместном проживании Дмитрия и Виктории.

Так, у них на двоих одна кухня и один чайник. Это отчетливо видно на фотографиях.

Христюк и Сюмар с дочкой на одной кухне, фото: kotsubynske.com.ua

Интересно, что все эти фотографии удалены из социальных сетей Дмитрия и Виктории.

Поэтому "Страна" решила найти этот дом и собрать все, что известно о Христюке, который в прошлом году успел побывать под домашним арестом.

Где дом и чей он?

По данным "Страны", Виктория Сюмар вместе с дочкой Софией живут за городом, в 15 километрах от столицы. В селе Михайловка-Рубежовка (Ирпенский регион, Киевская область) мать Сюмар владеет двумя участками земли по соседству на улице Садовой. На них и стоит два особняка.

На участках 139 и 141 по улице Садовой находится два дома, где живет Сюмар с семьей, фото: "Страна"

Подтверждение этому мы нашли в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, где значится, что в собственности Лидии Владимировны Мельник (взяла девичью фамилию после развода с Петром Сюмар, отцом Виктории) есть два надела земли в селе Михайловка-Рубежовка. Площадью 23 и 25 соток.

Выписка из госреестра недвижимости

Как следует из документа, сделка состоялась в апреле 2015 года. С тех пор Лидия Владимировна является собственницей половины гектара земли в Киевской области. На сайтах по продаже недвижимости стоимость сотки в Михайловке-Рубежовке стартует от $4 000.

Дома расположены в конце поселка, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Отметим, что локация, где расположена земля матери Сюмар - очень отдаленная от мирской суеты. Оба дома так стоят, что с одной стороны через дорогу заросший холм, а с другой - лесополоса. Получается как отдельный хутор.

Один из особняков, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Территория ухоженная. Есть клумбы, зеленый газон и мостик для прыжков в пруд. Просмотрев фотоблог Instagram Сони Таран, дочки Виктории, мы обнаружили ее снимок, где она стоит именно на этом мостике.

Загородная недвижимость Сюмар, фото: instagram.com/"Страна"

Кто такой Христюк и что о нем известно?

39-летний Дмитрий Христюк родом из Шепетовки (Хмельницкая область). С 25 августа 2015 года - глава Киевской областной организации партии "Нові обличчя". Занимает пост первого заместителя мэра города Ирпень.

Как указано в биографии Дмитрия, с ноября 2010 года по декабрь 2012 года он был главой Барышевского районного совета Киевской области.

В те времена он состоял в Партии Регионов и шел по округу в предвыборном списке под №1.

Дмитрий Христюк, фото: facebook.com

После событий на Евромайдане стал заместителем председателя Киевской областной государственной администрации по квоте партии "УДАР" (Украинский Демократический Альянс за Реформы Виталия Кличко). Затем он приехал в Приирпенье, чтобы побороть коррупционные схемы Владимира Карплюка, мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Но вместо этого стал его заместителем.

В июле 2016 года разгорелся большой скандал с участием Карплюка. Мэра города Буча Анатолия Федорука и его бывшего заместителя, а ныне мэра Ирпеня Владимира Карплюка, обвинили в хищении 890 га леса.

Позже под раздачу попал и Христюк, как заместитель Карплюка. Ему предъявили подозрение сразу по статьям УК: создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации, фиктивное предпринимательство и прочее.

По версии следствия, Христюк, "действуя в преступной организации совместно с мэром Ирпеня Владимиром Карплюком и другими установленными следствием лицами", совершили хищение бюджетных средств и земель на территории Ирпеня на десятки миллионов гривен.

Дмитрий Христюк, фото: facebook.com

По информации следователей, миллионы из бюджета Ирпеня были выделены на ООО "Будэнергосоюз", которое было зарегистрировано в 2016 году на человека, умершего еще в 2012 году.

В августе прошлого года Шевченковский районный суд Киева назначил Дмитрию Христюку 60 суток домашнего ареста с электронным браслетом до 29 октября 2017 года. Позднее этот срок не продлевался.

Сама команда мэра Ирпеня называет эти обвинения сфабрикованными по политическим причинам и с целью вымогательства средств со стороны руководителей правоохранительных органов.

Любопытно, что поддержать Христюка во время процесса приезжал взять на поруки лично заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. Отметим, что Виктория Сюмар с Тетеруком очень близко дружит. Их видели неоднократно вместе, в частности и в парламенте они себя ведут, как хорошие друзья.

Что у них в декларации?

В декларации за 2017 год у господина Христюка значится квартира в городе Буча (Киевская область), площадью 55,2 кв.м, а также участок земли в селе Подгорцы - 47 425 кв.м (почти 5 гектар).

Виктория Сюмар в прошлом году после развода и раздела имущества с супругом Виктором Тараном получила квартиру в Киеве, площадью 106,7 кв.м.

Указано, что у Христюка автомобиль 2013 года выпуска - Toyota Venza. А Сюмар ездит на Volvo XC60, год выпуска которого 2016-й.

Такой автомобиль есть в собственности у Христюка

Зарплаты за 2017 год чиновник получил 282 тыс 737 гривен (около 24 тысяч в месяц).

Народный депутат Сюмар за 2017 год заработала 244 тыс 380 гривен (20365 грн/месяц).

Как писала уже "Страна", Виктория Сюмар горячо поздравила своего босса Арсения Яценюка с 44-летием.