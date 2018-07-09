Олег Ляшко, лидер Радикальной партии продолжает свое турне по регионам. И каждый его визит сопровождается либо скандалом, либо конфузом. "Страна" уже писала, как он посетил Сновскую детско-юношескую спортивную школу (Черниговщина), где учеников нарядили в футболки РП, потом он купил в Миргороде трусов на 40 гривен, но был при этом одет в футболку за 6250 грн. На сей раз Олег Валериевич для поездки на пасеку выбрал идеальный костюм для множества фотожаб.

Ляшко с женой Роситой, депутатами Евгением Дейдеем (сзади справа) и Игорем Мосийчуком (сзади слева), фото: liashko.ua

Фотографии того, как народный депутат Ляшко вместе с женой Роситой, соратником Игорем Мосийчуком и нардепом Евгением Дейдеем ("Народный фронт") отправился на пасеку села Выришальное (Полтавщина) - опубликовали на сайте Радикальной партии.

На пасеке, естественно, гостям выдали специальные костюмы для пасечников: маски и куртки. Конечно же, лидер радикалов выбрал самую яркую защитную одежду с принтом "розочки". Его супруге Росите достался зеленый наряд, а Мосийчук и Дейдей обошлись только масками.

Отметим, что Ляшко на пасеке требовал остановить мор пчел и пересмотреть квоты Евросоюза на экспорт меда. В свою очередь пчеловоды пожаловались ему на массовое вымирание медоносных насекомых из-за отравления химикатами, которые распыляют на полях.

В это же время генеральный прокурор Юрий Луценко вместе со своей супругой нардепом от БПП Ириной Луценко праздновал Ивана Купала.

Ирина и Юрий Луценко, фото: facebook.com

"Ивана Купала на Киевщине. Носили венки на воду. Видели нимф (лесных и водных). Прыгали через костер. Еще те ощущения :) Невероятно энергетическая и магическая ночь! Ты становишься частью природы, сливаешься с лесом, погружаешься в озеро (как расплавленное серебро), где именно в эту ночь купается солнце, призраки становятся красивыми, а чувства и помыслы - светлыми", - написала Ирина Луценко у себя на страничке в социальной сети Facebook.

Ирина Луценко в Купальскую ночь, фото: facebook.com

Сплела венок из цветов в Иванов день и Юлия Бойко, девушка главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В выходные дни Юлия посетила Кировоградщину, откуда родом.

Напомним, что на днях 33-летний Назар Холодницкий, глава САП, был замечен с девушкой. На фестиваль джаза во Львове он приехал с блондинкой.

Юлия Бойко, девушка Назара Холодницкого, фото: facebook.com

"Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только сачстье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени", - пожелала своим подписчикам возлюбленная Назара Холодницкого.

Прыгал ли с ней через костер антикоррупционный прокурор Холодницкий - не известно.