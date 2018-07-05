На днях 33-летний Назар Холодницкий, глава САП, был замечен с девушкой. На фестиваль джаза во Львове он приехал с блондинкой. Журналисты ТСН задали несколько вопросов спутнице антикоррупционного прокурора.

Оказалось, что ее зовут Юлей, ей 23 года и она родом из Кировоградской области. "Страна" удалось узнать поподробнее о девушке, с которой вышел в свет Назар Холодницкий.

"Это самая красивая женщина на этой планете. Зовут Юля. Моя Юля. Этого достаточно. Все остальное - это тайна, это частная жизнь", - сказал Холодницкий. Он также заметил, что этот выход в публику вдвоем не является первым: "Что значит впервые? Просто вы раньше не замечали".

Девушка рассказала, что она работает юристом и познакомились они во время матча Лиги чемпионов. Напомним, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры получил год назад еще одну должность. Назар Холодницкий был выбран вице-президентом Федерации футбола Украины.

Юлия, девушка Холодницкого фото: facebook.com/vk.com

Если верить информации в социальных сетях, Юлия Бойко родилась 17 июня 1995 года. Среднее образование она получала в Кировоградской гимназии-интернат-школе исскуств "Пролисок". Одновременно с поступлением в Национальную академию внутренних дел, Юля переехала в Киев. По ее словам, вуз она уже закончила и сосредоточена на работе.

Юлия Бойко, фото: facebook.com/vk.com

Работает девушка юристом-консультантом в IT-компании Go Interactive. Это аутсорсинговая контора-посредник между украинскими и зарубежными стартапами.

Юлия Бойко, фото: facebook.com/vk.com

Как оказалось, Юля работала и до этого. В модельном агентстве KModels она была на административной должности и даже приглашала туда сотрудников. Объявление мы нашли у нее на страничке в соцсети.

Судя по фотографиям, Юля любит фотографироваться и путешествовать. Бывала в жарких странах, в частности в Турции.

Девушка на источниках Памуккале, фото: facebook.com/vk.com

Также она любит философские изречения и частенько ими сопровождает снимки себя.

"Когда жизнь дает тебе сотни причин, чтобы плакать, покажи ей, что у тебя есть тысячи причин, чтобы улыбаться", - пишет она.

Юля, девушка Холодницкого, фото: facebook.com/vk.com

Отметим, что совместное фото Бойко с Холодницким мы нашли всего лишь одно. Назар и Юля на премьере "Дон Жуана" во Львовском оперном театре.

Юля (справа) и Назар Холодницкий во львовской опере, фото: facebook.com

Кстати, "Страна" уже писала о том, что антикоррупционный прокурор живет в поселке Вишневое (20 км от Киева). Его двухкомнатная квартира в 58 кв.м расположена в известном ЖК "Акварели". Окна выходят во двор. Стоят сейчас такие апартаменты около $50 тыс.