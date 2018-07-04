Лидер Радикальной партии 45-летний Олег Ляшко на работу в Верховную Раду всегда одевается очень просто. Никаких брендовых вещей, обуви и аксессуаров, на руке дешевые часы Festina.

Однако, в повседневной жизни народный депутат не скромничает. Мы уже писали о его пуховике Patrick Hellmann за 57 000 грн и куртке для рыбалки Simms почти за 30 тысяч гривен.

На сей раз господин Ляшко выбрался на рынок в Миргороде (Полтоавская область), где решил прикупить себе трусов. Видео доказательство он, конечно, же выложил к себе на страницу в социальной сети Facebook и в очередной раз опростоволосился, так как покупает трусы за 40 гривен, стоя у прилавка в брендовом поло за 6250 гривен.

"Купил у женщины Веры на рынке в Миргороде трусы. Росита (жена) одобрила", - написал главный радикал.

Мы рассмотрели, что на Олеге Ляшко белое поло (трикотажная футболка с двумя-тремя пуговицами со стояче-отложным воротником) известного британского бренда Burberry. "Страна" нашла похожую вещь на официальном сайте и оказалось, что она стоит 180 фунтов стерлингов или 6250 гривен по курсу НБУ на 04.07.2018 года.

Поло является повседневной и спортивной одеждой, например, для игры в теннис или гольф. В некоторых странах с жарким климатом поло получила распространение в качестве офисной одежды.

Отметим, что на сайте бренда очень много расцветок и видов таких футболок. Выполнены они из трикотажа и на каждой есть вышивка-логотип.

Кстати, Ляшко не единственный депутат, у которого есть вещи Burberry. Однажды в парламенте фотокорреспонденты "Страны" видели нардепа Татьяну Острикову ("Самопомощь") с сумкой этого бренда.

Нардеп Острикова с аксессуаром Burberry за $1595, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Цена такой $1595 (около 43 000 грн), но сейчас в интернете можно ее купить почти на 10 тыс. грн дешевле.