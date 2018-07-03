В конце июня в Киевском райсуде Полтавы экс-супруга нардепа Антона Геращенко ("Народный фронт") дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса.

По стечению обстоятельств, после того, как Грецкая-Миргородская дала показания, в Харьковской городской администрации случился погром, и Виктория заявила, что "Геращенко способен воевать с женщинами" и что если что-то случится с ней или близкими - это произойдет по заказу Антону Геращенко.

В социальных сетях начали активно комментировать показания и заявления Грецкой-Миргородской, обвинять ее в "обиженности" на бывшего мужа, предполагать, что он не оставил ей денег и поэтому она решила отомстить ему. Отметим, что сам депутат никак не реагирует и не комментирует происходящее.

Поэтому "Страна" решила связаться с Викторией, чтобы уточнить ее позицию.

- Очень многие сейчас обвиняют вас в том, что вы очень обижены на бывшего мужа и из-за этого резко начали рассказывать о том, какой он человек не с самой лучшей стороны.

- Да. Досужих домыслов много. Меня, честно говоря, удивляет, что больше обсуждают какие то надуманные личные темы, а не сам факт данного сфабрикованного уголовного дела… Многие пишут, что я обижена и хочу сейчас публично облить Геращенко грязью. Дело в личных принципах. Нельзя ставить себя выше Бога и закона. У меня нет предвзятого отношения к Геращенко. У меня нет никакого отношения к нему. Для меня он перестал существовать четыре года назад.

- Расскажите, что произошло и почему вы так резко оборвали с ним какое-либо общение?

- В 2014 году произошло событие, которое навсегда поставило точку в наших взаимоотношениях с Геращенко. Он, как человек, перестал для меня существовать. В конце мая-начале июня, мы с сыном, по просьбе Геращенко, поехали на Хортицу на экскурсию. Потом ему резко понадобилось поехать в Бердянск. Когда мы приехали туда, я узнала, что мы будем находиться в батальоне "Азов", который стоял на одной из баз отдыха. Я была против, что бы 8-летний ребенок находился среди вооруженных людей, но был вечер и он убедил меня, что завтра мы уедем. Приехали мы на моей машине.

Утром, сын вышел из номера и я услышала шум и громкие возгласы. Я выскочила из номера и увидела, что ребята бойцы о чем-то сильно повздорили и начали уже толкать друг друга, выясняя отношения. На моих глазах один из бойцов, случайно зацепил моего сына, размахивая руками – удар был сильный и Витя отлетел к стене и ударился об нее. Я, как каждая мать, на материнском инстинкте, защищая своего ребенка - подскочила к бойцу и оттолкнула его с криками. Я не думала о последствиях в этот момент. Мы были среди вооруженных людей. Нервы у многих из них были на пределе.

- А сам Геращенко? Где он был?

- Был на месте. Я увидела Антона, стоящего в дверном проеме буквально в нескольких метрах от нас, с айпадом (планшет iPad – Прим.Ред.) в руках. Он смотрел на нас, видел нас с сыном. Видел, что Витя все еще сидит на полу и что ему больно. Он смотрел на нас, потом уткнулся в айпад и убежал. Это видели: и я и сын…

- То есть он просто наблюдал и ушел?

- Да. Нам повезло, нас не тронули. Ребенок, сделал истинно мужской поступок – бросился защищать меня. Бойцы отступили и начали извиняться. Эти несколько минут перевернули мое сознание. В этот момент Геращенко перестал для меня существовать… Мы с Витей забрали вещи и пошли в машину. Как ни в чем не бывало, Геращенко подошел к нам и сел впереди на пассажирское сидение. Он делал вид, что ничего не видел! Но мы то видели всё. И сын сказал ему: "Ты трус!"

- В машине был скандал?

- Он начал оправдываться и кричать на меня, что я настраиваю ребенка против него. Я ответила, что ни я, ни Витя не слепые… После чего он в истерике выскочил из машины. Я спросила сына, что мы будем делать, и он сказал: "Мама, поехали домой". Я вышла из машины и швырнула Геращенко ключи от номера и сказала, что на этом наши пути с ним расходятся навсегда! И мы поехали домой. Я и сын, одни, 500 км, через блокпосты. В новую жизнь…

Напомним, что Антон Геращенко второй раз женился 19 декабря 2014 года. И хотя г-н Геращенко в своих интервью говорит, что никакой свадьбы с Олесей Шамбур не было, однако, источники, приближенные к семье, сообщают, что торжество таки было в замке Радомысль (Житомирская обл), который принадлежит доктору медицины и нардепу Ольге Богомолец.

15 ноября 2016 года Олеся родила советнику министра внутренних дел дочку, которую назвали Полиной.