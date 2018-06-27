Подходит к концу первый месяц лета и многие уже отправились на долгожданный и заслуженный отдых. Мы уже писали о том, что экс-помощница радикала Скуратовского, которую отныне не пускают в Раду, после инцидента со средним пальцем - провела свой отпуск в Турции. Пока здесь ее лишали аккредитации в парламент, Валерия Егорова со своей подругой загорала и купалась в Мармарисе.

Егорова в бассейне турецкого отеля, фото: facebook.com

А вот Елена Безуглая, новая невестка третьего президента Украины, которая недавно отметила свой отметила 35-летний юбилей - тоже уже похвасталась фотографиями в купальнике. Елена очень активный пользователь социальных сетей, в частности - фотоблога Instagram. Ежедневно девушка делится со своими подписчиками новыми снимками.

Безуглая в купальнике Gucci, фото: instagram.com

Так, девушка хвастается отличной фигурой в бассейне и показывает фото, где она в гондоле. Правда, если верить геолокации, фотосессия проходила в гостинично-ресторанный SPA комплексе KNZS в Конча-Заспе под Киевом.

"Я никогда не забуду эмоции мужа ,когда подарила ему поездку на гондоле. Чувства переполняли нас. Песни Адриано Челентано и статный гондольер. Дарите любимым эмоции, делайте их жизнь ярче, наполняйтесь сами позитивом и жизнью", - написала Елена.

Как сообщала уже "Страна", Елена Безуглая (девичья фамилия) хотя и родом из Запорожья, но давно живет в столице. Она широко известна в шоу-бизнесовой тусовке, так как долгое время была VIP-менеджером модного ресторана Serebro.

В последние несколько лет Елена активно занимается благотворительностью. Она одна из руководителей фонда "Помощь ради будущего". Это благотворительный фонд, который занимается лечением взрослых и детей, больных ВИЧ и наркозависимых, а также социально незащищенных слоев населения.

В 2015-м году Безуглая хотела попасть в политику и баллотировалась в депутаты городского совета.

Ани Лора с мужем Муратом, друзьями и дочкой Софией каталась по Днепру, фото: instagram.com

Певица Ани Лорак, которая недавно вернулась из Греции, объявила о начале большого концертного тура. Среди городов, где будет выступать Каролина Куек (настоящее имя) - нет вообще Украины. Выступать она будет в России и Германии.

Тем не менее, сейчас артистка проводит свой досуг в Киеве. Катается по Днепру и встречается с друзьями.

@На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" - признается она.

Афиша концертов Лорак до мая 2019 года

Певица Оля Полякова порадовала подписчиков фотографией в купальнике и нарвалась на тысячи комплиментов.

Оля Полякова на отдыхе, фото: instagram.com

Но Оле Поляковой одного фотоблога оказалось мало и она завела отдельный аккаунт своим ногам.

"Мы ноги Оли Поляковой. Мы считаем, что это мы сделали ее звездой, и мы заслуживаем большего", - написано в шапке блога.

На ноги Поляковой подписалось уже около 2000 человек.

Кстати, "Страна" уже разобралась в основных трендах пляжной моды 2018 года. В приоритете – купальники с мелким принтом. Самый модный – это цветочный. Актуальны и геометрические рисунки, при правильном выборе которых, можно подчеркнуть фигуру и быть в центре внимания.