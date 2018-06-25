Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в очередной раз оконфузился. Не успели еще поутихнуть страсти вокруг его свадьбы, где невеста была в красном платье и забыться инцидент о том, как главный радикал лузгал семечки и бросал шелуху на пол стадиона - возник новый скандал с его участием.

Сейчас 45-летний Ляшко проводит бурную деятельность, ездит по регионам, работает с избирателями и всячески отчитывается об этом в социальных сетях. Так, на днях он выложил у себя на странице в соцсети Facebook снимок из Сновской детско-юношеской спортивной школы, что на Черниговщине. В подписи Олег Валерьевич отчитывается, что "мы ("Радикальная партия" - Прим.Ред.) помогли отремонтировать здание, раздевалки и установить новую спортивную площадку".

И да, все это похвально и хорошо, если бы не одна деталь, которая встревожила общественность и подписчиков господина Ляшко: на снимке школьники в партийных футболках РП выстроенные в шеренги.

Кроме того, фотографию радикал сделал в образовательном учреждении (нарушение закона об агитации), поэтому ситуацией заинтересовались в министерстве образования. Но конкретного комментария оттуда еще не было.

Олег Ляшко и дети в футболах его партии, фото: facebook.com

Пользователи сети сразу же отреагировали на фотографию острыми комментариями: "Бл*ха, политическая агитация в учебных заведениях (а тем более в школе) запрещена", "Как учителя прокомментируют этот бред с переодеваниями. Я не представляю, как я бы отреагировала, если бы кто-то из политиков одел футболку со своей символикой на моего ребенка", "Кто позволил одеть детей в это позорище?".

Как рассказал журналистам ТСН Евгений Мудрицкий, директор этой спортивной школы, они такую акцию не планировали: "Получилось не так, как кто-то планировал или не планировал. Я не знаю, во всяком случае, мы не планировали".

Сновский городской голова уже взял объяснительную записку от директора школы – тот утверждает, что когда зашел в спортзал, дети уже стояли в футболках. "Какие мои действия? Срывать их я не могу", - говорит мужчина.

Ляшко в школе угощал детей малиной, фото: facebook.com

Как оказалось, официальное мероприятие с участием депутатов организовывало не образовательное учреждение, а партийная ячейка. Кроме Ляшко, приехали нардепы из других партий – они должны были открывать новую футбольную площадку. "Очевидно, или помощники депутатов, или родители это инициировали. Им предложили футболки в подарок", - считает Евгений Мудрицкий. Он сам является членом другой партии, за которую никогда в школе не агитировал, а городской голова вообще беспартийный.

Отметим, что региональные сайты Черниговщины пестрят новостями-благодарностями лично Ляшко и депутатам от его партии, которые поздравили выпускников области.

"Речь о председателе фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олега Ляшко, наших земляках-нардепах – Василие Амельченко и Олеге Куприенко и руководителя Черниговского областного отделения СПЧ, депутата Черниговского областного совета Олега Аверьянова", - значится в заметках.

"Новости Чернигова", фото: topnews.cn.ua

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