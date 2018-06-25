В эти выходные IT-компания Autodoc, что базируется в Одессе - с размахом отметила свой юбилей. Сначала прошел слух, что это корпоратив компании "Укравтодор", на который якобы выступил Шнур и группа "Ленинград".

Однако, как выяснила "Страна", юбилей праздновал не "Укравтодор", а компания Autodoc. Это крупная международная IT-контора. Как указано на их сайте, она работает в 26 европейских странах и ежегодно обслуживает более 2 миллионов постоянных клиентов.

Для торжества выбрали курортный поселок Коблево (Николаевская область), а точнее отель на берегу Черного моря - Hotel White House. Гостиница позиционирует себя как VIP отель с системой All Inclusive.

Гостиница Hotel White House в Коблево, фото: whitehouse.com.ua

Это новая современная гостиница у самого моря. Гостям предоставляются просторные комфортные номера в четырехэтажном здании отеля. Каждый номер оформлен в современном стиле и оборудован всем необходимым. Практически из каждого номера открывается вид на море. На территории отеля расположен бассейн.

Гостиница Hotel White House в Коблево, фото: whitehouse.com.ua

White House имеет свой пляж, который примыкает к территории отельного комплекса.

Как для Коблево, цены тут отнюдь не дешевые. С 1 июля стандартный двухместный номер потянет на 1750 грн в сутки, а президентский люкс обойдется в 2750 гривен.

"Сняли они отель на пятницу, субботу и воскресенье. Вывеска была праздничная. Мы три дня не спали. Гостиница гудела до часу ночи. Фейерверки, салюты, шум и гам", - рассказал "Стране" местный житель.

Пели Потап и Настя, а также "Ленинград"

Как оказалось, на праздник позвали дуэт "Потап и Настя", хотя группа заявила, что с октября 2017 года прекращает совместные выступления.

Также слушали на корпоративе группы "Время и стекло" и некий "Ленинград". Не настоящий, а группу, где солист похож на Шнура, а исполняют каверы на песни оригинального "Ленинграда"

"Сцена была прям на берегу моря. На пляже. В этот отель часто приезжают звезды выступать. Видели тут Монатика и еще каких-то девочек из украинского шоу-бизнеса", - продолжает наш собеседник, дом которого находится рядом с отелем.

Отметим, что и сам Потап в свой фотоблог Instagram выложил снимок на фоне моря день назад и поставил хэштег #koblevo.

Потап в Коблево, фото: instagram.com

Кстати, при активных гастролях дуэта "Потап и Настя", их гонорар на корпоративы составлял около $15-20 тыс.

Как писала уже "Страна", экс-супруга Антона Геращенко рассказала, как он продал на металл колесо обозрения, а экс-помощницу радикала Скуратовского не пускают в Раду, после инцидента со средним пальцем.