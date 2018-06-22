Верховная Рада отменила аккредитацию журналисткам Валерии Егоровой и Юлии Махмуди за неуважение к парламенту. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

"Маленькая победа на пути к повышению статуса парламентского корреспондента - девушек, что не уважают Высший законодательный орган и государственные символы, лишили аккредитации в парламент. За это решение единогласно проголосовали члены Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики. Этому способствовала настоящая гражданская позиция парламентских корреспондентов и общественности, которые высказались за недопустимость подобного поведения, которую ярко показал Ян Доброносов", - пояснила Кармелюк.

Напомним, что месяц назад фотограф Доброносов обнародовал фотографию, на которой одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру. Тогда экс-помощница радикала Сергея Скуратовского среагировала на щелчок затвора фотоаппарата и показала средний палец.

После того как Ян выложил пост с фотографией на своей странице в социальной сети Facebook, Егорова пришла в комментарии и прояснила ситуацию.

"Ахахахаха, ибо нех*й фотографировать на крысу и заглядывать в чужие телефоны с желанием, что-то интересное там увидеть и по тихому запечатлеть. Фотографируйте депутатов и то как они работают. А не других журналистов. Давно хотела попозировать таким лохам как ты", – написала Егорова.

Пока их лишали аккредитации, они загорали в Турции

Журналисток Егорову и Махмуди, которых лишили аккредитации, на заседание комитета не пригласили. Да они бы и не пришли, так как вместе сейчас отдыхают в Мармарисе (Турция).

Егорова в бассейне турецкого отеля, фото: facebook.com

Юлия Махмуди в Турции, фото: facebook.com

Более того, Махмуди решила высказаться по поводу решения Комитета и назвала его "преследованием".

"Друзья, это уже преследование какое-то. Собирать комитет Верховной Рады для того, чтобы обсудить девушку, которая тыкнула средний палец журналисту, меня же - за то, что рядом стояла. Обеих лишить аккредитации, написать об этом во всех СМИ... После того, как и без того о нас распространяли фейки, обзывали последними словами... ну вот мало людям, нужно добить, загнобить до конца...

Давайте, пишите уже закон об инквизиции", - написала она.

А сама участница инцидента Валерия Егорова, которая раньше была помощницей Сергея Скуратовского из "Радикальной партии" в комментарии BBC утверждает, что это "настоящая травля и сексизм".

Ранее в сети разместили ее фото в ложе помощников, под которым появились около тысячи оскорбительных комментариев. После этого, по словам Егоровой, ее уволили со скандалом с должности помощника депутата.

После публикации подобного фото, началась первая волна травли Егоровой, фото: facebook.com

"Мне было 22 года, и я плакала, не вставая с постели, месяц, возможно, у меня осталась душевная травма. И в этот раз, когда фотограф в очередной раз навел объектив на мою грудь, у меня сработала психологическая самозащита, - рассказала Егорова. - Но после публикации второго фото началась "настоящая травля и сексизм".

Как писала уже "Страна", Олег Ляшко пригласил на свадьбу нардепов Лозового и Скуратовского, а нардеп Татьяна Черновол нарисовала Пашинского и Турчинова на фоне горящего Майдана.