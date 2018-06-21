Популярный российский спортивный журналист и видео блогер Юрий Дудь заявил, что "русские и украинцы - братья навек".

Об этом Юрий написал на своей странице в Facebook, опубликовав сделанное в Москве фото с парнем в футболке, на которой было изображено рукопожатие России и Украины.

"Просто человек в футболке на улицах Москвы. Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы - братья навек", - написал он.

Эти пост и снимок вызвал противоречивые отклики в соцсетях. Некоторые поддержали этот посыл, другие же напомнили о войне, которая идет на Донбассе и об аннексии Крыма.

Отметим, сам Юрий Дудь имеет гражданство Российской Федерации, но является украинцем по национальности. При этом он родился в городе Потсдам (Германия).

А до этого был Дорн

Можно считать совпадением, но в интервью самому Дудю украинский музыкант Иван Дорн заявил, что ему нравится думать, что украинцы и русские - братские народы.

Как только видео беседы появилось в интернете - пользователи социальных сетей бурно начали его обсуждать.

Иван Дорн - об оттепели, Версусе и Егоре Криде / Большое интервью, видео: youtube.com

Это интервью Дорна посмотрело на данный момент 4 185 758 пользователей канала Youtube.

В нем Дорн открестился от помощи АТО, сказав, что на самом деле давал деньги на помощь пострадавшим от обстрела в Мариуполе, а также сказал, что надел футболку с тризубом, "чтобы не воняли", назвал украинцев и русских братьями, которые вскоре помирятся.

Юрий Дудь тогда напомнил Дорну концерт в Москве, на котором Иван Дорн попросил москвичей передать привет в Киев.

"Люди говорят о том, что есть проблемы. Проблемы в их головах – вот где их проблемы и пусть подавятся ими, этими проблемами раз и навсегда. Между нами нет ничего! Нет ничего, кроме дружбы! Давайте всей Москвой передадим дружный привет Киеву. И пусть это увидят все", – сказал певец тогда со сцены.

Также Дорн в нтервью рассказал о выступлении на "Новой волне" в Юрмале, когда вышел в футболке с тризубцем и спел песню Скрябина.

"Я согласился, надо было что-то решать. Я решил поехать с украинской песней и выйти в костюме с тризубцем, чтобы по этому поводу никто не вонял", - высказался Дорн.

Также он сказал, что Украина и Россия скоро помирятся и оттепель уже начинается.

А еще был Усик

В январе этого года украинский боксер-тяжеловес Александр Усик отказался называть Крым украинским.

"Крым – это Крым", – ответил известный боксер на вопрос журналиста о том, считает ли Усик аннексированный полуостров Украиной.

После этого у Усика снова спросили считает ли он Крым украинской территорией.

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети – в садик. А в свой любимый город (Симферополь) я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился – не забывай свои корни. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

"Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" – резюмировал чемпион.