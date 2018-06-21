Вчера в британском колледже Sherborne International College отгуляли выпускную вечеринку. Среди тех, кто перешел на второй курс была Александра Бут, дочь заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута. Снимок с выпускного девушка выложила в свой фотоблог Instagram. Формат выпускной вечеринки - школьная дискотека с фуршетом и вручение дипломов.

Александра Бут на выпускном, фото: instagram.com

"Страна" уже сообщала, что дочь замначальника Главного следственного управления Нацполиции в прошлом году поступила в Sherborne International College.

На страничке в социальной сети у Александры указано, что она ученица Гимназии №143 города Киева, но, скорее всего, она параллельно учится в двух школах. Так же делали и дети президента Порошенко, когда поступали в "Конкорд колледж" (Concord College) в Англии.

Дочка Бута в супермаркете Лондона, фото: instagram.com

Колледж готовит мальчиков и девочек, для которых английский не является родным языком, к поступлению в наиболее престижные британские школы. Учебная программа включает не только интенсивные занятия английским языком, но и обучение в соответствие с национальной британской системой образования.

Обучение здесь стоит дорого, но, как указано на сайте школы - действуют листы ожидания.

Год обучения здесь стоит 40 575 фунтов стерлингов или 1 млн 417 тыс. гривен в год по курсу НБУ на 20.06.2017.

Школьная форма тут платная и стоит от 350 до 600 фунтов стерлингов (12200-21000 грн) в зависимости от выбранных вещей.

Александра Бут со своими одноклассниками в Sherborne International College, фото: sherborne-international.org

Школа делает акцент на маленьких классах - максимум 8 человек. В колледже есть 27 классных комнат, 8 современных лабораторий, компьютерный центр и библиотека.

В школе пять резиденций, где студенты живут в комнатах с одной или двумя спальнями. Девочки и мальчики живут в раздельных корпусах.

Помимо того, что девочка получает образование зарубежом, Александра Бут следит за модой и носит брендовые вещи и аксессуары. К примеру у нее есть клатчи Louis Vuitton, Chanel, вещи от Topshop, Zadig & Voltaire и Max Mara. Отдыхала она в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), Италии, Великобритании и Турции. А день рождение праздновали Саше в одном из дорогих ресторанов Киева - "Прага".

Дочь Бута зимой на фоне колледжа, фото: instagram.com

Кто ее отец Дмитрий Бут?

Во время одного из заседаний НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) нардеп от БПП Сергей Каплин передал обращение по факту нарушений при проверках некоторых электронных деклараций. В частности, декларации заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины Дмитрия Бута.

Согласно декларации за 2016 год, у чиновника и его семьи отсутствует какая-либо недвижимость, но "Стране" стало известно, что вместе с семьей Бут обжился в одном из домов ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве.