Вчера, 19 июня, в столичном "Каррибиан клабе" (Caribbean Club) состоялся VIP концерт Полиграфа Шарикова (проект рэпера Серёги). Зал был битком забит и среди фанатов музыкантов был замечен мэр Виталий Кличко. Как оказалось, градоначальник большой почитатель творчества этой группы.

Виталий Кличко на концерте в "Каррибиан Клабе", фото: "Страна"

Виталий Кличко сидел за столиком в первых рядах. Был в белой рубашке и в отличном настроении.

Полиграф ШарикOFF уже выступал в октябре прошлого года в клубе "Атлас". Вчера же исполнялись в основном золотые хиты. "Черный Бумер", "Какао белого цвета" с оркестром и хором.

Забавным стало то, что именно для мэра Кличко рэпер Серёга исполнил композицию "Криминальное чтиво", в которой есть слова "у меня есть все, но мне нужно еще".

Полиграф ШарикOFF & Orchestra "Криминальное чтиво" live, видео: youtube.com

Отметим, что билеты на VIP концерт были отнюдь не дешевые, место за столиком стоило от 1050 гривен.

Как писала уже "Страна", новая невестка Ющенко снималась в шоу "Барышня-Крестьянка", а жена Тигипко слетала в Нью-Йорк на мероприятие по медитации.