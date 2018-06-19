Вчера, 18 июня, в Киевском райсуде Полтавы состоялось очередное заседание по делу Геннадия Кернеса, мэра Харькова. На этот раз в суде выступили свидетели стороны защиты.

Показания дали эксперт Давид Валиахметов, заведующий отделением судмедэкспертизы потерпевших Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, и Виктория Грецкая-Миргородская – экс-супруга депутата Антона Геращенко ("Народный фронт").

Геннадия Кернеса обвиняют в пытках и похищениях участников Евромайдана в Харькове. Напомним, что речь идет событиях 25 января 2014 года. Когда Антон Геращенко с двумя приятелями попытался снять на iPhone номера машин подозрительных людей возле гостиницы "Националь", принадлежащей мэру Харькова, но за ними погнались "люди Кернеса", которые схватили обоих потерпевших - Ряполова и Кутянина. По словам самого Геращенко, "доставили их в отель, где им угрожали, а Кернес ударил одного из них по лицу". На одном из допросов советник министра внутренних дел заявил, что "после победы Майдана мы написали заявление о противоправных действиях против Ряполова и Кутянина".

"Страна" узнала эксклюзивные подробности со вчерашнего судебного заседания и детали дела от самой Виктории Грецкой-Миргородской. Как оказалось, пускать в зал и на дачу показаний – ее не хотели и всячески затягивали время.

"Приехав в суд, я 20 минут ожидала, чтобы меня пригласили. Дело в том, что мое появление было внезапным и неожиданным для стороны обвинения. Хотя я была заявлена еще несколько лет назад. Они делали все, чтобы меня не допустить к допросу. Но судья все сделал по процедуре и меня позвали, - рассказывает Виктория. – Дело в том, что они не готовились, не могли сориентироваться. На всех перерывах Сергей Ряполов и адвокат оживленно что-то обсуждали по телефону. Видимо, получали инструкции из Киева".

Также Виктория рассказала нам подробности инцидента, который является предметом разбирательства в суде. По ее словам, уголовное дело было сфабриковано.

"Геращенко было очень важно находится в окружении Арсена Борисовича Авакова. С 2005 года они вместе работали в Харьковской областной администрации, когда Аваков был губернатором, а Геращенко - председатель Красноградской райгосадминистрации. С 2007 года я и сама была в составе харьковской партийной организации "Батькивщины". В 2014 году Геращенко было просто необходимо попасть обратно к Авакову, а он долго не хотел его брать. Сегодняшнее преследование Кернеса было "бартером" для того, чтобы Антон Геращенко получил должность советника министра и место в Верховной Раде. И он начал придумывать схему. Он говорил, что "надо дернуть тигра за усы", чтобы быть снова на слуху. Потому что его выступления на Евромайдане вообще никого не интересовали. Он не мог себя проявить и все время думал, чтоб предложить Арсену Борисовичу, как бы вернуться в обойму, - объясняет Виктория. – Итак, 25 января 2014 года вечером я находилась по своим личным вопросам в салоне красоты и ко мне приехали Антон Геращенко и Андрей Васильев. Они говорили, что им удалось попиариться на фоне "Националя" и "есть рабочая схема, которую можно показать Авакову". Наш разговор длился буквально несколько минут. Они были веселые и на эмоциональном подрыве. Мол, мне вечером позвонят с неизвестного номера, скажут куда ехать, чтоб я взяла деньги и была по адресу. Когда мы встретились на микрорайоне Основа – там были Геращенко, Васильев и Ряполов. Васильев мне представил Сергея Ряполова, как своего сотрудника. Сергей был в кожаном пальто с меховым воротником и на его лице не было никаких повреждений. Уже из СМИ я узнала, что схема состоит именно в том, чтобы свидетельствовать против Кернеса по поводу избиения каких-то майдановцев. Я знаю, что господин Ряполов был подчиненным Андрея Васильева и работал на его фирме, возможно "неофициально", поскольку у него было много фирм-однодневок. Сергей Ряполов всего лишь несколько раз был на Евромайдане в Харькове и "майдановцем" его очень сложно назвать. Поскольку все революционные события были в Харькове уже позже, а он в это время отсиживался на съемных квартирах в Киеве".

По словам Виктории Грецкой-Миргородской, 30 января, в четверг Геращенко позвонил ей со своего номера и сказал, что у него все в порядке, он добился встречи с Аваковым и даже в "Фейсбуке" был их совместный снимок.

"В 2014 году, когда Аваков стал министром, Геращенко через несколько месяцев удалось добиться поста его советника, и он начал торговать своим проектом. Ему удалось возбудить уголовное дело против Кернеса и это стало бартером, чтобы получить проходное место в парламент. Тогда я ему сказала: "Ты уже получил советника – остановись! Даже у цинизма есть границы". Его же друзья в компании называли "генерал", потому что он всегда хотел быть великим и командовать. Геращенко все время брал деньги из семейного бюджета на свои схемы и дела. И людей этих (Ряполова и Васильева – Прим.Ред.) он содержал потом в Киеве за семейные деньги. Я это сказала на суде и повторю - у меня есть своя гражданская позиция: фабриковать уголовные дела, чтоб потом менять их на место в парламенте – в нашей стране не допустимо. А особенно после Революции достоинства и после всего, что происходило на Майданах. Я сказала Ряполову: "Сережа, тобой попользовались для решения своих карьерных вопросов и если у тебя еще осталась совесть – скажи правду!" - подытоживает Грецкая-Миргородская.

Следующее заседание по этому делу назначено на 25 июня на 11.00.

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