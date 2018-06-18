Начало лето у четы Луценко выдалось очень активным. Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга народный депутат Ирина Луценко в первых числах июня посетили Одессу. Здесь пара сходила на Фестиваль классической музыки Odesa Classics.

О чем Ирина отчиталась у себя на странице в социальной сети Facebook.

Ирина и Юрий Луценко, фото: facebook.com

"Одесса - невероятная, укаринская, европейская, щедрая, музыкальная! Словами просто невозможно передать атмосферу, которая вчера была на Потемкинской лестнице! Сотни и тысячи людей вместе слушали бессмертную музыку, и все это - под открытым небом в самом сердце города. Хочу поблагодарить организаторов за этот праздник. И советую всем своими глазами (и ушами) удостовериться, что Фестиваль классической музыки Odesa Classics - знаменательное событие культурной жизни нашей страны", - написала народный депутат.

Буквально через пару дней жена генерального прокурора отчиталась у себя на "Фейсбуке" о поездке во Львов.

Министр юстиции Павел Петренко и Ирина Луценко во Львове, фото: facebook.com

"Друзья и близкие знают, что этот день (11 июня - Прим.Ред.) для меня особенный. Но поскольку это уже не секрет: мы с Юрием Луценко празднуем 30 лет брака! Так получилось, что я сегодня во Львове. Это особенный город для меня по многим причинам. И самая главная - именно злесь мы познакомились, во Львовской политехнике. И с тех пор вместе. Поэтому это приятный сюрприз стать первой клиенткой центра регистрации браков. За несколько минут мне выдали второе свидетельство о браке. Теперь у нас их два", - отчиталась Луценко.

Однако супруга чиновника почему-то не выложила фотографий с итальянского уикэнда, где по словам пресс-секретаря генерального прокурора, пара и отмечала свою годовщину.

Юрия Луценко сфотографировали на итальянском курорте. Якобы жемчужную свадьбу чета отмечала в городе Комо (Италия). Луценко увидели, когда он стоял в очереди на местный фуникулер, пишет ТаблоID.

Генпрокурор в Италии, фото: tabloid.pravda.com.ua

Напомним, зимой Луценко с семьей отдохнул на Сейшельских островах. Семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.

А месяц назад они посетили фестиваль, где их младший сын получил приз за костюм персонажа компьютерной игры.