Алена Мусиенко, 27-летняя украинская модель, актриса и телеведущая ждет первенца от своего мужа Максима Омеляна. Брат министра инфраструктуры женился в августе прошлого года и вот семья ждет уже пополнения.
Свадебный снимок, фото: JetSetter.ua
Будущая мама на днях выложила на странице в Instagram свое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик.
Беременная Алена Мусиенко, фото: instagram.com
Напомним, что роспись пары прошла в Печерском загсе Киева, а венчание - в кафедральном соборе святого Александра. Свадебное торжество Алена и Максим устроили в одном из столичных ресторанов.
Тем временем, жена самого министра - дизайнер Светлана Бевза показала фото после родов.
Светлана Бевза, фото: facebook.com
Напомним, что супруга Владимира Омеляна родила недавно дочку Анну в одном из роддомов Нью-Йорка (США). Светлана вместе с детьми (у пары есть еще сын Марк) уже вернулась в Украину.
Светлана, Марк и Владимир Омелян, фото: facebook.com
Ранее чиновник прокомментировал "Стране" заявления экспертов о том, что он врет по поводу бесплатных родов. Он также рассказал, что его супруга дизайнер Светлана Бевза находилась в Америке по работе и вернуться в Украину не смогла по состоянию здоровья. Поэтому ей пришлось рожать в США.
Как мы уже писали, семья Турчинова вышла на тропу войны с "гомодиктатурой".