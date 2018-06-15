Алена Мусиенко, 27-летняя украинская модель, актриса и телеведущая ждет первенца от своего мужа Максима Омеляна. Брат министра инфраструктуры женился в августе прошлого года и вот семья ждет уже пополнения.

Свадебный снимок, фото: JetSetter.ua

Будущая мама на днях выложила на странице в Instagram свое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик.

Беременная Алена Мусиенко, фото: instagram.com

Напомним, что роспись пары прошла в Печерском загсе Киева, а венчание - в кафедральном соборе святого Александра. Свадебное торжество Алена и Максим устроили в одном из столичных ресторанов.

Тем временем, жена самого министра - дизайнер Светлана Бевза показала фото после родов.

Светлана Бевза, фото: facebook.com

Напомним, что супруга Владимира Омеляна родила недавно дочку Анну в одном из роддомов Нью-Йорка (США). Светлана вместе с детьми (у пары есть еще сын Марк) уже вернулась в Украину.

Светлана, Марк и Владимир Омелян, фото: facebook.com

Ранее чиновник прокомментировал "Стране" заявления экспертов о том, что он врет по поводу бесплатных родов. Он также рассказал, что его супруга дизайнер Светлана Бевза находилась в Америке по работе и вернуться в Украину не смогла по состоянию здоровья. Поэтому ей пришлось рожать в США.

Как мы уже писали, семья Турчинова вышла на тропу войны с "гомодиктатурой".