На днях в Киеве состоялось Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей, организованное Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Киевляне и гости из других городов Украины собрались на Софийской площади с целью выразить свою позицию в вопросах защиты семейных ценностей. Среди них был Кирилл Турчинов, сын скретаря СНБО.

Напомним, что наследник Александра Турчинова является заместителем главы молодежного крыла "Народного фронта". Именно на их страничке в социальной сети Facebook и появились фото с марша.

Кирилл Турчинов (справа) на Всеукраинском шествии в защиту прав детей и семей, фото: facebook.com

Марш проходил под лозунгом: "Счастливая семья - здоровая Украина". Организаторы хотели обратить внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

Очевидно, что участники мероприятия оппонировали предстоящему 17 июня Маршу равенства (или, как его еще называют, ЛГБТ-маршу), на которые выйдут сторонники противоположной точки зрения - о том, что семья это не обязательно союз мужчины и женщины, а может состоять и из людей одного пола.

На марше было много детей, фото: facebook.com

Отметим, что Кирилл Турчинов пошел на марш после того, как его мама Анна Турчинова написала авторскую колонку на сайте Censor.net касательно "гомодиктатуры" (так в среде противников ЛГБТ принято называть "навязывание терпимости" к нетрадиционной сексуальной ориентации).

Анна Белыба (девичья фамилия), кандидат педагогических наук, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, раскритиковала в пух и прах учебную программу Министерства образования.

"С сентября вашим детям расскажут, что вы уже не родители. Надеюсь, что правительство вместе с президентом положат край этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру", - это цитата из текста супруги Турчинова под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей".

Анна просто негодует. По ее утверждению, гендерная идеология, целью которой является преодоление гетеросексуальности (то есть влечения мужчины к женщине и наоборот) и создания нового типа человека, добралась в Украине до школ.

Анна Турчинова, супруга главы СНБО, с родителями, фото: ok.ru

Она пишет, что в стране есть государственное учреждение "Институт модернизации содержания образования", который занимается рецензированием школьных учебников. При этом учреждении работает антидискриминационная комиссия, которая и лоббирует гендерную идеологию.

Она также пишет, что в состав этой комиссии числом 21 человек входят 12 человек с научными степенями (филологи, философы, социологи, юристы и педагоги), но нет ни одного доктора наук, а "остальные вообще неизвестно кто".

Недовольство Анны Владимировны вызвали рекомендации по редактированию учебников для первоклашек. В этих документах для сторонников традиционных семейных ценностей и правда много шокирующего.

К примеру, эксперты советуют не изображать девочек, играющих в куклы, и мальчиков-хулиганов - потому что девочки могут не хуже мальчиков играть в машинки, да и хулиганят девочки ничуть не меньше.

Изображения же людей за стереотипными занятиями, уверены эксперты, приведут к неправильным установкам: ребенок будет уверен, что мама обязана после работы готовить ужин и мыть посуду, а папа должен лежать на диване и смотреть телевизор. Впрочем, с мамой и папой тоже не все так просто - эксперты советуют избегать слова "родители" и использовать вместо него слово "родные".

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать в учебниках не только изображения улыбчивых и стройных взрослых, но и людей на инвалидных колясках, с ожирением. По данным экспертизы, в учебниках также не хватает людей с другим цветом кожи - все сплошь белокожие европеоиды.

Эксперты советуют обязательно использовать феминитивы (не "ученики", а "ученики и ученицы", не "герои произведения", а "персонажи"). Иначе у девочек сформируется видение мира, в котором ценность представляют лишь мужчины. Так что на картинках, где играют девочки, должны быть не куклы, а кубики или конструкторы, а домашней работой они должны заниматься исключительно в паре с мальчиками.

"Надеюсь, что и правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру вживую", - предостерегает в конце своей статьи госпожа Белыба.

Отметим, что пока глава семьи борцов с "гомодиктатурой" - секретарь СНБО Александр Турчинов не высказывал публично своего отношения к этой теме. Но, судя по тому, что он не запрещает своей супруге заниматься публицистикой, а сыну участвовать в массовых акциях за традиционные семейные ценности, последние ему намного ближе, чем идеология "Марша равенства".

Однако вряд ли стоит ожидать от Турчинова каких-либо заявлений по данному вопросу, учитывая призыв депутатов Европарламента к украинским властям возглавить ЛГБТ-марш.

В такой ситуации, пожалуй, лучше промолчать...