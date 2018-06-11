Дочери певице Ани Лорак исполнилось 7 лет. Артистка поздравила Софию с днем рождения в социальных сетях. Мама называет дочь "своей принцессой" и желает ей быть самой счастливой.

Вечеринка в честь дня рождения Софии, фото: Instagram

Как оказалось, праздник для девочки Ани Лорак и ее супруг турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу устроили в Греции. Здесь вместе с друзьями и их детьми звездная семья каталась на яхте и разрезала именинный торт.

Мурат и Каролина с дочкой Софией на празднике, фото: instagram.com

Отметим, что 7-летняя Софийка не пошла в школу в прошлом году, Ани Лорак тогда посчитала, что девочка еще слишком маленькая и не готова к серьезной школьной нагрузке.

При этом Соня ребенок довольно развитый – она знает 4 языка: русский, английский, украинский, а также турецкий, которому ее учат родные ее отца.

Ани Лорак с Софией, фото: Instagram

Девочка достаточно серьезно занимается танцами, музыкой и гимнастикой, она уже не первый год посещает студию Екатерины Серебрянской и принимает участие в танцевальных конкурсах .

Напомним, что Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена, одного из владельцев туроператора Turtess Travel в 2009 году. Пара расписалась в Центральном загсе Киева, а после этого отпраздновала свою свадьбу с размахом в Турции.

Как писала "Страна", главный радикал Олег Ляшко пригласил на свадьбу нардепов Лозового и Скуратовского, а певица Лобода стала мамой во второй раз.