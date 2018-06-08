2 июня, лидер "Радикальной партии" попрощался с холостяцкой жизнью. 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке. "Стране" стали известны некоторые подробности торжества.

Ляшко подписывает свидетельство о браке, фото: instagram.com

Бракосочетание проходило в Печерском загсе города Киева. "Все было быстро и в кругу самых близких", - рассказали "Стране" в окружении главного радикала.

Самыми близкими оказались народные депутаты-соратники и друзья Ляшко: его правая рука - Андрей Лозовой и товарищ Сергей Скуратовский с женой. Также на росписи присутствовала Владислава Горбенко, дочь Ляшко и ее молодой человек Роман.

Гости на росписи Олега Ляшко и Роситы Сайранен, фото: instagam.com

Интересно, что невеста была в красном платье и не на каблуках, а в мокасинах. Мокасины - это туфли на плоской мягкой подошве без застежек и шнурков с язычком на подъеме стопы, который может быть украшен бахромой, кисточками или перемычкой.

В день свадьбы главный радикал и его супруга, фото: facebook.com

Не смотря на то, что Олег Ляшко очень любит вечеринки и праздники, в день свадьбы масштабного гулянья не было. Он ограничился ужином во дворе своего особняка в Козине, а уже утром пел Росите песни.

"Подарил лучшей женщине замечательную песню Квитки Цисык", - написал политик и выложил видео.

Ранее "Страна" сообщала, что "Квартал 95" показал "свадьбу" лидера Радикальной партии.