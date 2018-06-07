Ирина Луценко, народный депутат от БПП, которая недавно отметила свое 52-летие - в очередной раз подтвердила свое право называться одной из главных модниц в Раде. Сегодня, в день когда решался вопрос об антикоррупционном суде, она пришла на работу в парламент в очень модном блейзере (однобортный или двубортный пиджак с накладными карманами без клапана).

"Страна" рассмотрела, что это вещь известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана.

Прям, как в песне Верки Сердючки: "Я иду такая вся в "Дольче Габбана".

Жена генпрокурора в пиджаке D&G, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кума президента утверждает, что все свои наряды шьет, однако на сей раз ее выдал логотип бренда D&G, вышитый золотыми нитками.

На жене генерального прокурора пиджак из чистой шерсти. Состав ткани - 95% шерсть, 6% полиамид и 2% эластан. Подкладка из атласа.

Стоит такой пиджак $2895 или около 76 000 гривен по курсу НБУ на 07.06.2018 года.

Сейчас можно заказать вещь в онлайн-магазине с 30%-й скидкой. То есть за $2026.

Отметим, что не жалеет жена генерального прокурора денег и на сумки. Мы видели у нее черный сэтчел (дипломат для женщин) от французского дома моды Yves Saint Laurent. Стоит она $2790.

Ирина Луценко с сумкой от Dior, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также у нее есть легендарная сумочка Dior под названием Diorissimo. У нее сумка комбинированных цветов - синий с вкраплениями из кожи аллигатора. На сегодняшний день цена аксессуара - $2980.