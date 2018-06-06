46-летний Лев Парцхаладзе, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ в третий раз женился. Процедура заключения брака состоялась в экспресс-документ-сервисе "Готово!", который Парцхаладзе сам же и создал.

"Ну вот, пришло и мое время воспользоваться услугами "Документ-сервіс Готово"! Что сказать: действительно быстро, удобно и очень доброжелательно! Вообщем, все супер, советую очень!" — подписал счастливый жених свадебное фото со своей избранницей, которую зовут Анастасия.

Отметим, что Документ-Сервис "Готово!" принято считать самым амбициозным и наиболее распиаренным проектом экс-первого вице-губернатора Киевщины, а ныне замминистра Льва Парцхаладзе. В начале лета 2015 года в ОГА презентовали новый центр админуслуг, а уже через год, в августе 2016 "Готово" заработал в тестовом режиме.

Сегодня здесь можно оперативно и комфортно получить документы и даже быстро пожениться. Центр предоставляет административные услуги по пяти направлениям: регистрация имущества, регистрация бизнеса, выдача загранпаспортов, строительно-техническая документация, землеустроительные документы.

Напомним, что "Страна" писала о том, что перед свадьбой Лев и Настя вместе с молодыми и амбициозными народными депутатами Аленой Кошелевой и Давидом Макарьяном отдыхали в Турции. Они отправились в турецкий поселок Хисароню (в 35 км от центра городка Мармарис).

Лев Парцхаладзе (слева), его девушка Настя, Давид Макарьян (справа) с Аленой Кошелевой в Турции, фото: instagam.com

Напомним, ранее Лев Парцхаладзе был женат на Лесе Матвеевой. Брак продлился 10 лет и подарил паре двоих детей, однако в конце 2016 года они объявили о разводе. Как и Лев, Леся тоже счастлива в новых отношениях - с ресторатором Валерием Созановским.

От Леси у Парцхаладзе есть дочь Ангелина и сын Егор. Также у Льва есть сын Давид от первого брака с Натальей Собченко.

Как писала уже "Страна", Олег Ляшко в красном галстуке женился на Росите в красном платье, а Тимошенко пришла в Раду в туфлях на высоких каблуках за 85 евро.