Вчера, 4 июня в киевской арт-галерее "КалитаАртКлуб" открылась выставка работ народного депутата Украины Татьяны Черновол ("Народный фронт"), приуроченная к ее дню рождения. Как оказалось, Черновол увлекается рисованием и создала больше десятка картин, которые и показала публике.
"Страна" хотела посмотреть на шедевры кисти народного депутата, но выставка уже закрылась. Демонстрировали полотна ровно один день.
Галерея не работает, фото: Аркадий Манн, "Страна"
"Кто такая Черновол? Никакой выставки тут уже нет. Картины сложены. Я мою полы. Все закрыто. До свидания. Вчера были политики какие-то. Знакомые лица", - сказала нам уборщица, которая отрыла дверь.
Под "знакомыми лицами" женщина, видимо, имела в виду спикера Андрея Парубия, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, которые приходили в галерею поздравлять именинницу.
Черновол и Турчинов, фото: ukrinform
Именно Александр Турчинов является одним из героев картин Черновол. Вместе с нардепом Сергеем Пашинским, которому приписывают любовный роман с Татьяной, секретарь СНБО изображен в огне на Майдане.
Турчинов и Пашинский на картине Черновол, фото: facebook.com
Это полотно уже вызвало немало неоднозначных комментариев в сети. Мол, получается, что всю революцию делали Пашинский и Турчинов как главные ее герои.
Николай в подсолнухах, погибший муж Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina
Как рассказала Черновол на открытии выставки, все картины автобиографические.
Пейзаж и архитектура в исполнении Татьяны Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina
Основные темы - автопортреты в поисках счастья, портреты детей, мужа, переживания от гибели супруга, красочные пейзажи, в том числе, Крыма.
Чайки и море в исполнении нардепа Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina
Министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк на выставке Черновол, фото: censor.net.ua
"Все висящие здесь картины нарисованы за последние несколько лет. Я начала рисовать в годовщину смерти своего мужа. Я искала счастья. Первая картина, которую я нарисовала, называется "Иловайск". Она состоит из двух частей - взрыв и поле с подсолнухами. Мне захотелось нарисовать то, что он видел в последний раз. Казалось бы, где тут счастье? Но в этом моя интуиция - когда я добралась до мирной части кратины, я вспоминала реальные ситуации из жизни, и они были без потерь. Я поняла, что когда я выкладываю на полотно вещи и символы, которые были в моей жизни, я переживаю радость. Мой муж любил подсолнухи. И говорил, что когда им (воинам, - ред.) хотелось есть, они ели семена подсолнуха. И погиб он на поле подсолнуха. И когда я рисую подсолнухи, он всегда рядом. А когда я пришла на его могилу через год, там сам по себе тоже вырос подсолнух - как раз напротив его портрета высоко. Я поднялась на носочки и поцеловала его. Когда я это пишу, то переживаю счастливые чувства", - цитирует нардепа Цензор.НЕТ.
Автопортрет Черновол, фото: ukrinform
Парубий наслаждается пейзажами руки Черновол, фото: censor.net.ua
По словам Татьяны Чорновол, она пишет кратины преимущественно на выходных. Творит быстро, хотя может не отходить от мольберта по 5 часов подряд. Во время работы она испытывает счастье и хочет через картины передать это счастье и радость другим людям.
Картина Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina
Как писала уже "Страна", нардепы Антон Геращенко и Ирина Луценко ходят по ресторанам, а Богомолец устроивает шопинг.