Вчера, 4 июня в киевской арт-галерее "КалитаАртКлуб" открылась выставка работ народного депутата Украины Татьяны Черновол ("Народный фронт"), приуроченная к ее дню рождения. Как оказалось, Черновол увлекается рисованием и создала больше десятка картин, которые и показала публике.

"Страна" хотела посмотреть на шедевры кисти народного депутата, но выставка уже закрылась. Демонстрировали полотна ровно один день.

Галерея не работает, фото: Аркадий Манн, "Страна"

"Кто такая Черновол? Никакой выставки тут уже нет. Картины сложены. Я мою полы. Все закрыто. До свидания. Вчера были политики какие-то. Знакомые лица", - сказала нам уборщица, которая отрыла дверь.

Под "знакомыми лицами" женщина, видимо, имела в виду спикера Андрея Парубия, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова, которые приходили в галерею поздравлять именинницу.

Черновол и Турчинов, фото: ukrinform

Именно Александр Турчинов является одним из героев картин Черновол. Вместе с нардепом Сергеем Пашинским, которому приписывают любовный роман с Татьяной, секретарь СНБО изображен в огне на Майдане.

Турчинов и Пашинский на картине Черновол, фото: facebook.com

Это полотно уже вызвало немало неоднозначных комментариев в сети. Мол, получается, что всю революцию делали Пашинский и Турчинов как главные ее герои.

Николай в подсолнухах, погибший муж Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina

Как рассказала Черновол на открытии выставки, все картины автобиографические.

Пейзаж и архитектура в исполнении Татьяны Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina

Основные темы - автопортреты в поисках счастья, портреты детей, мужа, переживания от гибели супруга, красочные пейзажи, в том числе, Крыма.

Чайки и море в исполнении нардепа Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina

Министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк на выставке Черновол, фото: censor.net.ua

"Все висящие здесь картины нарисованы за последние несколько лет. Я начала рисовать в годовщину смерти своего мужа. Я искала счастья. Первая картина, которую я нарисовала, называется "Иловайск". Она состоит из двух частей - взрыв и поле с подсолнухами. Мне захотелось нарисовать то, что он видел в последний раз. Казалось бы, где тут счастье? Но в этом моя интуиция - когда я добралась до мирной части кратины, я вспоминала реальные ситуации из жизни, и они были без потерь. Я поняла, что когда я выкладываю на полотно вещи и символы, которые были в моей жизни, я переживаю радость. Мой муж любил подсолнухи. И говорил, что когда им (воинам, - ред.) хотелось есть, они ели семена подсолнуха. И погиб он на поле подсолнуха. И когда я рисую подсолнухи, он всегда рядом. А когда я пришла на его могилу через год, там сам по себе тоже вырос подсолнух - как раз напротив его портрета высоко. Я поднялась на носочки и поцеловала его. Когда я это пишу, то переживаю счастливые чувства", - цитирует нардепа Цензор.НЕТ.

Автопортрет Черновол, фото: ukrinform

Парубий наслаждается пейзажами руки Черновол, фото: censor.net.ua

По словам Татьяны Чорновол, она пишет кратины преимущественно на выходных. Творит быстро, хотя может не отходить от мольберта по 5 часов подряд. Во время работы она испытывает счастье и хочет через картины передать это счастье и радость другим людям.

Картина Черновол, фото: facebook.com/sonya.koshkina

Как писала уже "Страна", нардепы Антон Геращенко и Ирина Луценко ходят по ресторанам, а Богомолец устроивает шопинг.