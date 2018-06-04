Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко (БПП) засветились на необычном, как для таких важных людей, мероприятии. Пара пришла поддержать своего младшего сына Виталия на фестиваль Kyiv Comic Con. Здесь, 19-летний Виталий Луценко демонстрировал рыцарские латы, а точнее был в образе персонажа компьютерной игры Dark Souls.

Фото с феста выложила сама Ирина Луцено на свою страничку в социальной сети Facebook.

Семья Луценко на Kyiv Comic Con, фото: facebook.com

"Когда дети выросли и сами могут защитить маму. P.S. Кстати, за этот костюм сын получил приз на Kyiv Comic Con", - написала Ирина Луценко.

Kyiv Comic Con - это крупнейший в Украине фестиваль популярной культуры. Он объединяет кино, комиксы, фантастическую литературу, косплей, видео и настольные игры, аниме и мангу.

В этом году на это шоу зарегистрировалось рекордных 200 участников. В том числе и студент КИМО, сын генерального прокурора Виталий Луценко.

За этот костюм сын Луценко получил приз, фото: facebook.com

На Kyiv Comic Con 2018 была возможность опробовать на себе новинки видеоигровой индустрии и побывать на различных тематических презентациях. Также здесь работала крупнейшая в Украине зона настольных игр, где можно было сыграть в сотню различных игр.

Отметим, что посещение фестиваля в Украинском доме (ул.Крещатик) - не из дешевых. Билет стоил на один день 300 грн, а на два - 400.

Генпрокурор с сыном Виталием, фото: facebook.com

Как мы уже писали, Виталий Луценко в прошлом году закончил гимназию имени Леси Украинки №117 и поступил в Киевский институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Луценко-младший прошел на контрактную форму обучения факультета международного права. Образование стоит здесь - 46 тысяч грн/год.

Судя по страничке парня в социальных сетях, он увлекается компьютерными играми, рисованием и литературой в жанре фэнтези. Живет он вместе со своими родителями в загородном доме поселка Стоянка. По словам друзей Виталия, он очень творческая личность и любит искусство.

На руке Луценко-младшего бусины с фразой "пошел ты Путин", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, однажды, на руке у Виталика фотокорреспонденты "Страны" увидели два браслета: кожанный с головой дракона и ниточка с бусинами, на которых высечены буквы.

Надпись на браслете можно скомпоновать самому, нанизав нужные буквы из комплекта. На запястье Луценко-младшего отчетливо видно лозунг "fuck u putin" (пошел ты, Путин - англ.). Еще в глаза бросались брендовые очки от PRADA (такая оправа стоит около 7000 грн).

Напомним, что старший сын Луценко в прошлом году женился. Его избранницей стала киевлянка Анастасия Волохина, которая управляет семейным салоном красоты.