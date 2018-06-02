Сегодня, 2 июня, лидер "Радикальной партии" попрощался с официальной холостяцкой жизнью. 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.

Поговаривают, что он бы и не делал этого, но предстоящие выборы требуют имиджа семьянина и хорошего хозяина. Что для Ляшко особенно актуально на фоне различных неоднозначных слухов о его личной жизни.

Около 11 часов утра главный радикал выложил видео в свои соцсети, как он отжимается, подтягивается и делает зарядку с подписью, что, мол именно таким должны быть сборы жениха.

Чуть позже он поделился снимками из загса. "Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!" - написал Ляшко.

Церемония состоялась в одном из загсов Киева. Невеста Росита надела красное платье, а народный депутат под свой костюм подобрал красный галстук.

Всем известно, что Ляшко любит погулять. Вспомнить только его 45-летие в гостинице President Hotel, где столы ломились от еды и напитков. Поэтому на сухой росписи в загсе он вряд ли остановился.

"Страна" следит за развитием событий этого знаменательного дня.

Напомним, что Ляшко официально женился на глазах у соратников по партии.

Как сообщала "Страна", имидж Ляшко накануне выборов откорректируют по женской линии.