Виллы президента Порошенко и его друга-соратника Игоря Кононенко в Испании - объект не только недвижимости, но обсуждений. Корреспонденты "Страны" побывали в маленьком городке Аталайя Исдабе (юг Испании на берегу Средиземного моря) и своими глазами посмотрели, что творится в заморских владениях гаранта и народного депутата.

Напомним, что в наше распоряжение попали результаты частного расследования об испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова. Наши журналисты и отправилась на поиски недвижимости.

Кроме того, "Стране" также стали известны эксклюзивные подробности того, сколько стоит содержание испанской виллы Кононенко, как продвигаются суды по береговой зоне и что любит есть на завтрак Игорь Витальевич.

Строительство на вилле Кононенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Домами Порошенко-Кононенко управляет Петровская

Вилла Порошенко в Испании, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как мы уже писали, виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника - депутата от БПП Игоря Кононенко находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья. Вилла Кононенко расположена в 50 метрах от пляжа. Во второй полосе домов.

2-этажное здание в стиле испанского классицизма с большими стеклянными окнами. Огромный задний двор зарос бурьянами. Судя по виду и атмосфере в доме ведется капитальный ремонт. Камеры наружного наблюдения все еще не подключены к системе.

На месте мы застали рабочих, которых подгонял русскоязычный прораб.

Вот так будет выглядеть дом Кононенко по завершению строительства, фото: "Страна"

Как мы уже писали, 5 мая 2000 года в Марбелье была создана и зарегистрирована фирма Treck Holdings Coast. Основным акционером этой фирмы является компания Trecks Holdings Limited, зарегистрированная в Гибралтаре.

В качестве единоличного администратора в этой фирме выступал лично Игорь Кононенко, однако в 2007 году эту должность заняла Ирина Петровская (она же фигурирует в доументах на недвижимость Порошенко в Испании, имеет испанское гражданство). В районе Hacienda de San Manuel компания Treck Holdings Coast владеет участком в 1500 кв.м и домом 408 кв.м.

На завтрак - сыр мончего и ветчина

В распоряжение "Страны" попала переписка г-жи Петровской и Игоря Кононенко в 2016 году. В частности, ее отчет по содержанию дома и ответ по поводу того, чтобы хозяин хотел поесть по приезду.

Петровская пишет президенту, что пора оплатить счета, фото: "Страна"

"Игорь Витальевич! В январе мы получили 4 000 евро, они были потрачены следующим образом: моя зарплата ноябрь-декабрь 1210 (в месяц - €605 или 18 000 грн - Прим.Ред.)", - пишет Петровская.

Дальше идет раскладка по затратам, куда входит проинсермант (материалы для энергосбережения), страховка дома, электричество.

За все про всё получается около €2000 в месяц.

Кононенко отвечает Петровской, фото: "Страна"

"Ирочка, здравствуй! Мы в четверг приезжаем очень поздно, хочу попросить купить немного продуктов. Яйца, хлеб свежий, помидоры, сыр типа мончего (испанский твердый сыр из пастеризованного овечьего молока - Прим.Ред.), ветчина (индюшачья)", - пишет Кононенко.

Также он просит проверить авто BMW и включить отопление в доме.

Идут суды по береговой линии второго участка

Всего в нескольких километрах, фирма "Lancashire Big SL", акционером которой также является Кононенко, владеет участком около 3000 кв.м. Территория не ухожена, тут же расположен пустой бассейн.

Участок Кононенко в Испании, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как нам стало известно, с этим участком все не так просто. По береговой зоне идут суды.

Участок делится на три части: береговая зона (303 кв.м), общественная зеленая зона (1104 кв.м.) и площадь участка, свободная от проблем (1577 кв.м.)

По поводу береговой зоны и общественной зеленой зоны ведутся суды. Но, как утверждает некий Франсиско Будриа, который пишет Кононенко, если не удастся переквалифицировать часть участка из общественной зеленой зоны в зеленую зону личного пользования, то можно договориться, чтобы площадь строительства была передана другой части участка, что увеличит объем строительства на 130 метров.

Также он информирует Кононенко, что вне зависимости о результата иска по поводу зеленой зоны, возможно договориться о компенсации, которая бы "материализовалась большей возможностью застройки".

Другими словами, в любом случае Игорь Кононенко останется в выигрыше.