Сэр Элтон Джон, всемирно известный музыкант, общественный деятель и основатель благотворительного фонда, направленного на борьбу со СПИДом - на выходных посетил Киев. В спортивном костюме Adidas 71-летний певец заявился на столичный арт-завод "Платформа", где проходила знаменитая барахолка "Кураж Базар".

Элтон Джон в "Адидасе" и своих неизменных очках с красными стеклами, фото: tabloid.pravda.com.ua

Вместе с Элтоном в Украину прилетел его супруг Дэвид Ферниш. Звезды прибыли к нам по приглашению фонда Елены Франчук "АнтиСПИД".

Это уже не первый его визит к нам, целью которого является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом.

Первый раз он побывал в Украине по приглашению Фонда 12 лет назад и теперь периодически наведывается к нам, чтобы встретиться с партнерами фонда, а также пообщаться с ВИЧ-положительными людьми, что он и сделал и в этот раз.

Элтон Джон в Киеве, фото: facebook.com

В этот раз Элтон Джон, например, переговорил с ВИЧ-положительной украинкой, с которой познакомился около семи лет назад. За это время она родила троих детей, о чем и пришла сообщить британскому гостю. На этой встрече помимо Елены и Виктора Пинчуков присутствовал и киевский мэр Владимир Кличко.

Мэр Кличко на "Кураж Базаре", фото: facebook.com

После официальной части Элтон Джон заглянул на саму барахолку, увидев там свои пластинки и даже оставил на одной из них автограф.

Встреча с Левушкой

Также Элтон Джон и Дэвид Ферниш встретились с Левушкой, мальчиком из Макеевки, которого британский музыкант собирался усыновить в 2009 году. Сейчас Льву Агееву уже 10 лет.

Элтон Джон и Лев Агеев, фото: facebook.com

Мальчик был вынужден уехать из родной Макеевки из-за конфликта на Донбассе. Лев пришел к певцу вместе с отцом и охотно позировал на фоне старых фотографий, сделанных во время посещения Элтоном Джоном детского дома в Макеевке 9 лет назад, когда он впервые встретил маленького Агееева.

Напомним, что в 2009 году Элтон Джон посетил украинский приют, где обратил внимание на 14-месячного ВИЧ-инфицированного мальчика. Певец и его партнер Дэвид Ферниш захотели усыновить ребенка, но им отказали, потому что в нашей стране не признают однополые браки.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш, фото: Daily Mail

В 2014 году сообщалось, что с началом войны именно Элтон Джон помог мальчику и его брату Артему вместе с бабушкой переехать во Львов из Макеевки.

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