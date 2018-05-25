25-летняя Валерия Егорова, бывшая помощница депутата-радикала Сергея Скуратовского снова привлекла к себе внимание. И если раньше не утихали разговоры по поводу ее пышных форм (у девушки 6-й размер груди), то вчера многих озадачило ее хамство.

Как оказалось, парламентский фотограф Ян Доброносов сфотографировал Егорову вместе с подругой в кулуарах парламента. Экс-помощница радикала среагировала на щелчок затвора фотоаппарата и показала средний палец.

После того, как Ян выложил пост с фотографией на своей странице в социальной сети Facebook, Егорова пришла в комментарии и прояснила ситуацию.

"Ахахахаха, ибо нех*й фотографировать на крысу и заглядывать в чужие телефоны с желанием, что-то интересное там увидеть и по тихому запечатлеть. Фотографируйте депутатов и то как они работают. А не других журналистов. Давно хотела попозировать таким лохам как ты", - написала Егорова.

Валерия Егорова, фото: facebook.com

Чуть позже она, видимо, отреагировав на ситуацию, написала пост и прикрепила фото, где она высунула ноги из машины.

"Цвету и пахну на зло врагам, на радость людям. Если у кого-то есть ко мне претензии смотрите уже ставшее знаменитым фото (со среднем пальцем - Прим.Ред.). Всем мир", - значится в посте.

Валерия Егорова, фото: facebook.com

В социальных сетях Валерия пишет, что она журналист и руководитель ГО "Молодіжна перспектива". Судя по фото, девушка много путешествует, водит автомобиль Porche Cayenne и очень любит цитаты философов.

Скуратовский и Ляшко, фото: facebook.com

Напомним, что три года назад она работала с депутатом Сергеем Скуратовским, соратником Олега Ляшко. "Страна" писала о том, что Скуратовский и Ляшко любят вместе отдыхать. Они летали в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и с семьями провели отпуск в Испании.

Радикалы Олег Ляшко и Сергей Скуратовский с семьями, фото: facebook.com

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