35-летняя певица Светлана Лобода (LOBODA) стала мамой во второй раз. Как и жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна, артистка рожала в Америке. Правда, если дизайнер Светлана Бевза выбрала роддом в Нью-Йорке, украинская певица отправилась в Лос-Анджелес. Роды прошли хорошо и без осложнений в одной из лучших клиник - Седар Синай (Cedars Sinai), где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие знаменитости.

Клиника Седар Синай в Лос-Анджелесе, фото: cedars-sinai.org

Вес новорожденной дочери знаменитости составляет 3 килограмма, а рост – 48 сантиметров, сообщает пресс-служба звезды. В настоящий момент Светлана восстанавливается после родов и принимает многочисленные поздравления от родных и близких.

Лобода с дочкой Евангелиной, фото: пресс-служба

Что касается отца ребенка - до сих пор не известно кто он. В СМИ писали, что, возможно, это Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Но ни от Лободы, ни от Линдеманна подтверждения этой информации нет.

LOBODA на несколько месяцев перебралась в Штаты. Однако, несмотря на появление на свет второго малыша, певица не намерена была прерывать творческую деятельность.

Во время декретного отпуска LOBODA занялась саунд-продюсированием. Первым ее подопечным стал сам Филипп Киркоров с треком «Цвет настроения синий».

Как оказалось, в декрете певица не планирует засиживаться. Уже осенью должны выйти новые песни и клипы на них. Кстати, в конце октября состоится концерт артистки в Москве. Лобода будет выходит на сцену Crocus City Hall два дня подряд со своим "Космическим шоу".

Беременная Лобода, фото: пресс-служба

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает 7-летнюю дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. В 2014 году стало известно, что пара распалась. О причине принятия такого решения Светлана Лобода тогда рассказала журналистам признавшись, что официально в свое время пара так и не расписалась.

"Я старше Андрея на три года, может быть и мудрее поэтому. В определенный момент наши мировоззрения и стремления настолько сильно разошлись, что нам стало трудно вместе. Я по своей сути локомотив, всегда двигаюсь вперед. А Андрей больше склонен к медитации, к спокойной семейной жизни. К тому же он немного комплексовал, потому что я зарабатывала больше, была успешной", - поделилась личным Лобода.

Светлана Лобода и Андрей Царь, фото: пресс-служба

Тогда же певица поведала, что Царь крайне редко оказывает финансовую поддержку ребенку.

Как писала уже "Страна", жена Тигипко с дочкой отправилась в Канны, где учит дочку Асю ходить на каблуках.