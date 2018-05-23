На днях Виктория Тигипко, жена бывшего вице-премьер-министра и президент Одесского международного кинофестиваля пополнила снимками свой фотоблог Instagram.

На фотографиях она вместе с дочкой Анастасией в Каннах (Франция). Не так давно Ася участвовала в детском Венском балу в Киеве, а на днях она с мамой на высоких каблуках и в вечернем платье появилась на красной дорожке кинофестиваля.

Виктория и Анастасия Тигипко, фото: instagram.com

"Ася приобретает первый опыт в Каннах: ходим на каблуках, стоим в очереди на фильмы, радуемся первом билете на кинопоказ и немного нарушаем правила, фотографируясь на красной дорожке!" – похвасталась Виктория.

Напомним, что совсем недавно Виктория Тигипко вместе с участницей студии "Квартал 95" Еленой Кравец съездили в Нью-Йорк, где познакомились со звездами Голливуда.

В это же время жена бизнесмена Ярославского после свадьбы отправилась поправить здоровье. И не куда-нибудь, а в Италию. Здесь, в клинике Анри Шеро девушка худеет и избавляется от токсинов.

Курс детокса (очистки организма) стоит тут около €3500.

Марина Свентицкая (девичья фамилия) в Италии, фото: instagram.com

Напомним, что супруг Марины, с которым она воспитывает троих детей - 58-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский (до недавнего времени – совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 по 2012 годы). Он является президентом группы DCH (Development Construction Holding). В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

В 2002-2006 годах Ярославский был народным депутатом Верховной Рады IV созыва от "Партии зеленых Украины". По его словам, он мало чего достиг в этой роли, поэтому принял решение впредь не баллотироваться, и с тех пор остается вне украинской политики.

Александр Ярославский поддерживает дружеские отношения с Олегом Дерипаской (замешан в скандале с охотницей на олигархов Настей Рыбкой), Романом Абрамовичем и многими другими представителями международной бизнес-элиты.

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