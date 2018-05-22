Сегодня, 22 мая, украинскому политику Арсению Яценюку исполнилось 44 года. "Страна" вспоминает, чем прошедший год запомнился в жизни экс-премьер-министра Украины и как его поздравляли сегодня.

Два яростных поста от Виктории Сюмар

В прошлом году свое 43-летие Яценюк отмечал в загородной резиденции министра Авакова. В этом году в дневное время накрыл стол в офисе, с белым вином и закусками. По крайней мере именно такая картина видна на фото нардепа от "Народного фронта" Виктории Сюмар.

Впрочем, скромность обстановки была компенсирована горячими поздравлениями, которыми осыпали именинника глава парламентского комитета по свободе слова.

"Ему много говорили об истории. И желали новых вершин. Он же - о ценности людей и человеческого вокруг. Что люди - главное... С годами таки к нам приходит мудрость. И она вызывает больше уважения. Внезапно, тепло и по-настоящему", - подписала так Сюмар фотографию, которую выложила в соцсети Facebook.

Впрочем, эти слова меркнут перед утренним поздравлением, которое та же Виктория Сюмар разместила у себя на ФБ. Сопроводив, к слову, весьма характерным фото.

"Есть люди, которым Господь "выписал" особенную жизнь. Не линейную. Скорее похожую на американские горки. Он из таких. Один из самых молодых и интеллектуальных украинских политиков, которому уже в 40 лет пришлось взять ответственность за экономику страны во время серьезного кризиса и войны. Как сложно это было - знают единицы. Но уже через несколько месяцев это оценили миллионы украицев, снова избрали его премьером...", - пишет Сюмар.

В конце же поста, видимо, для самых непонятливых, она пояснил смысл фотографии: "Ну и запощу эту фотку. Мы же с Вами в "форме")). Пусть так будет и впредь".

На фоне таких искренних и горячих слов соратницы, официальное поздравление Арсению Петровичу, размещенное от имени партии "Народный фронт" смотрится откровенно тускло.

Правда и здесь пиарщики НФ поработали с фото: на снимке экс-премьер-министр больше похож на тайного агента, отправляющегося на секретное задание, чем на украинского политика с рейтингом 1 процент и с весьма туманными перспективами.

С учетом фото, которое разметила Сюмар, создается впечатления, что экс-премьеру его политтехнологи пытаются создать мужественный образ а для Джеймс Бонд - сильный мужчина, любимец женщин. То ли думают, что это ему действительно поможет в политическом пален, то ли просто хотят сделать приятное имениннику.

В честь дня рождения лидера "Народного фронта", "Страна" решила вспомнить все важные события за 43-й год жизни Яценюка.

Отрастил бороду и поменял имидж

В начале прошлого года лидер "Народного фронта" явился впервые в новом имидже. Это было на премьере документального фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине". Уже тогда заговорили о его возвращении в политическую жизнь.

Арсений и Терезия в кино, фото: facebook.com

Экс-премьер-министр сразу же поменял фотографию профиля в социальной сети Facebook, по комментариям стало ясно, что не все считают удачными изменения во внешности.

"На зайчика больше не похож", "Меняй ни меняй фасад, а если ты в душе клоун – это трудно скрыть … При всем уважении …", "Какая "безнадьога" во взгляде и голова, как флаг приспущенная... это какой-то новый психологический трюк?" – пишут в соцсетях.

Но есть и те, кто поддержал политика, отметив, что, мол, научно доказано, что бородатые политики самые надежные и честные.

Был задержан в Женеве

В декабре 2017 Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом тогда "Стране" сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.

"Он летел, видимо, с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его. Наверное, для выяснения обстоятельств", - рассказал источник.

По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал: "это видимо по запросу русских".

Арсений Яценюк, фото: facebook.com

Через некоторое время на своей странице в Facebook свой комментарий опубликовала пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо по этому поводу.

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - отметила помощница лидера "Народного фронта".

Дело о дискредитации

В начале мая Национальная полиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность лидера партии "Народный фронт" с целью его отставки с поста премьер-министра Украины.

Дело открыто "после ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов".

Уголовное производство начато по ч.1 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Украины Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн долл.", – сказано в сообщении Нацполиции.

В декабре 2016 года беглый олигарх и экс-депутат Александр Онищенко заявил о том, что по заказу Петра Порошенко проводил кампанию по дискредитации Арсения Яценюка с целью отставки того с поста премьер-министра Украины.

То есть по сути, получается, ведомство Авакова открыло дело по факту совершения преступления Петром Порошенко.

О Яценюке и его политсиле Александр Онищенко написал в своей книге, в которой глава о предвыборных деньгах "Народного фронта" впервые была опубликована "Страной". В частности, в одной из глав его книги речь шла о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.