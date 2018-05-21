В субботу, 19 мая в Виндзорском замке состоялось главное общественное событие года в Великобритании - свадьба 33-летнего принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и 36-летней американской актрисы Меган Маркл. "Страна" вела прямую трансляцию с торжества и отслеживала это праздничное мероприятие.

После события, как и полагается, сайт королевской семьи обновился и была выложена биография новой герцогини Сассекской.

Как информирует replyua.net, королевская семья решила нагло изменить биографию Маркл, чтобы повысить ее статус в глазах общества. В частности, на сайте сообщается, что Меган – это почти такая же, как мать Тереза.

Меган Маркл, фото: facebook.com

Упоминается, что она с детства занималась благотворительностью, работая на кухне и готовя еду для малоимущих. Кроме того, королевская семья вспомнила о волонтерской деятельности Маркл, но при этом забыла упомянуть роли в кино и сомнительные фото из социальных сетей. Напомним, что по интернету гуляет короткий ролик, в котором супруга внука королевы Великобритании запечатлена топлесс.

"Знаете, существует такое заблуждение, мол, если я работала в индустрии развлечений, я спокойно могу воспринимать весь этот ажиотаж. Я снималсь в "Форс-мажорах" шесть лет, работала в кино и до этого, но никогда не была частью таблоидной культуры. Всегда жила относительно спокойной жизнью, фокусируясь на работе и вдруг… Думаю, нас сразу так больно ударили стольким количеством лживых сплетен, что в какой-то момент я приняла решение вообще ничего не читать о себе - ни хорошего, ни плохого", - сказала тогда Меган журналистам.

Кадр из скандального видео с Меган Маркл, фото: celebjihad.com

Впрочем, в биографии сообщается, что Маркл кормила малоимущих в перерывах между съемками. В биографии нет упоминаний о фильмах с ее участием, о ее прежней личной жизни - она была замужем, и к тому же, старше Гарри на три года.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон, фото: 24smi.org

Меган Маркл 10 сентября 2011 года вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым она встречалась с 2004 года. Но этот брак длился недолго – в августе 2013 года пара оформила развод. Но, похоже, что Энгельсон не готов забыть Маркл. В сентябре прошлого года он заявил, что снимает комедию о девушке, которая оставляет мужа ради романа с принцем.

В ноябре 2016 года Маркл отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего супруга. Тогда же Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль в телесериале "Форс-мажоры" (Suits), в котором она начала сниматься после переезда в Торонто.

Но ради принца Меган отказалась от карьеры актрисы.

Кадр из сериала "Форс-мажоры"

Многих британцев возмутил тот факт, что ни принц Гарри, ни сама Маркл, которая является наполовину афроамериканкой, не отказались от титулов, которыми их наделила королева Елизавета Вторая. Впрочем, британцы уже судачат о том, что принц Гарри – полукровка, а его отцом является не принц Чарльз, а конюх Джеймс, который якобы был любовником принцессы Дианы.

Гарри и Меган, фото: Kensington Palace

Ближайшие друзья Меган Маркл называют ее второй принцессой Дианой. Оказывается она хоть и жила в США, с детства была фанаткой британской королевской семьи. А особенно мечтала быть похожей на принцессу Диану – маму ее будущего мужа.

Такие подробности из жизни Меган Маркл стали известными благодаря британскому журналисту и биографу Эндрю Мортону. Именно он в 1997-м году был автором известной книги о принцессе Диане – "Диана. Истинная история".

Теперь он готовит к выходу в свет новую книгу "Меган: Голливудская принцесса", где собрал свидетельства родных и знакомых жены принца Гарри. Отрывки из биографии Маркл уже опубликовали несколько британских изданий.

Меган Маркл, фото: Celebrity Rater

"Она была очарована принцессой Дианой и рассматривала ее как образец для подражания. Она определенно хочет стать Дианой образца 2.0", - говорится в одном из отрывков.

Ошеломили, кстати, и бывшие друзья королевской невесты. Мол, Меган Маркл всегда дружила только с нужными людьми.

"Все, что я могу сказать, это то, что Меган очень оглядна в выборе окружения. Как только она решит, что вы больше не часть ее жизни, она будет относиться к вам очень холодно", - сказал один из экс-друзей Маркл таблоидам.

Как писала уже "Страна", в интернете обсуждают выражение лица бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе.