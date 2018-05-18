На днях старшему сыну мэра Кличко исполнилось 18 лет. В социальных сетях брата поздравила младшая сестра Лиза-Виктория. Она выложила смешное совместное фото с Егором-Даниэлем и высказала свое восхищение в шуточной форме. Мол, "ты самый раздражающий, нервный, небрежный, грязный, шумный, активный, ленивый, но и самый спокойный, амбициозный, авантюрный, волнующий и ошеломляющий человек, которого я знаю".

Как стало известно "Стране", отпраздновал Егор-Даниэль свое совершеннолетие в городе Лорето (Мексика). Туда он полетел вместе с друзьями.

В его фотоблоге Instagram есть видео, как ребята готовят традиционную мексиканскую еду, типа соуса из авокадо - гуакамоле, ужинают в кафе.

Но самый яркий видеоролик с празднования выложила опять же дочь мэра. К 18-летию, Егору-Даниэлю подарили торт, украшенный зеленным кремом в виде листика марихуаны.

Отметим, что дочь Кличко имеет отличное чувство юмора и частенько радует своих подписчиков смешными фото и видео.

Напомним, что Егор-Даниэль живет и учится в США. Совсем недавно он побывал на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Америки - Coachella.

Егор-Даниэль поступил в колледж Ransom Everglades School. Эта школа и ее общежития для старшеклассников находятся в Майами (штат Флорида), прямо на берегу Атлантического океана. За год обучения нужно выложить около $34 100. На территории есть стадион, футбольное поле, теннисные корты, концертный зал, пристань для катеров, кафе и развлекательный центр. Тут готовят детей для поступления в американские вузы.

А младшие дети вместе с мамой Натальей проживают в Гамбурге (Германия), ходят в школу - International School of Hamburg, где образование стоит $19 600 в год. Наталья Кличко здесь занимается певческой карьерой и благотворительностью.

Семья мэра Кличко (слева направо): сын Максим, дочь Лиза-Виктория, жена Наталья и сын Егор-Даниэль живут заграницей, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", недавно лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко решил сделать предложение руки и сердца. 45-летний холостяк объявил о грядущей свадьбе.