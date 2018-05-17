Сегодня, 18 мая в Украине отмечают День вышиванки. На улицах полно людей в вышитых сорочках, а социальные сети и фотоблоги пестрят снимками пользователей в национальных рубашках.

Народные депутаты не исключение, она пришли на заседание Верховной Рады в украинской национальной одежде в честь праздника. Отметим, что наши парламентарии наряжаются в вышитые платья и сорочки не только в этот день, но сегодня почти все присутствующие в сессионном зале придерживались "украинского дресс-кода".

Не считая депутатов от "Оппозиционного блока" - большинство из них явились на работу в деловых костюмах.

Сектор "Оппозиционного блока" в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как передают фотокорреспонденты "Страны" из парламента, большинство народных избранников не упускают возможности пофотографировать друг друга или сделать селфи.

И если в прошлом году некоторые женщины-нардепы были в брендовых нарядах, то сегодня надели сорочки noname - буквально "без имени".

Отметим, что накануне о Дне вышиванки и о традиции приходить на заседание Рады в этот день в сорочках нардепам напомнил спикер Андрей Парубий. Сам он сегодня тоже нарядился.

Спикер Парубий, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Игорь Кононенко, народный депутат от БПП не только продемонстрировал свою вышиванку, но и прекрасный, шоколадный загар.

Кононенко надел сорочку под серый костюм, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Татьяна Донец из "Народного фронта" в прошлом году в этот день была в деловом костюме, но на сей раз поддержала инициативу депутатов и на роботу пришла в белой рубахе с мелкой вышивкой.

Татьяна Донец, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Народный депутат от БПП Ирина Луценко выбрала для праздника вышитое платье. Образ дополнила массивными бусами в украинском стиле.

Ирина Луценко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кума президента и нардеп Оксана Билозир выбрала вышиванку от дизайн-студии Оксаны Полонець.

Оксана Билозир в вышиванке от Полонець, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Стоит платье, как у Билозир - 8500 грн. Выполнено изо льна.

Также не обошлось без конфуза. Депутаты Татьяна Острикова ("Самопомощь") и Виктория Сюмар ("Народный фронт") появились в одинаковых вышитых платьях. "Это не модный провал! Просто у нас обеих хороший вкус", - написала Сюмар у себя на страничке в социальной сети Facebook.

Сюмар и Острикова, фото: facebook.com

"Страна" распознала, что это платье "Птицы с клином", которое можно купить за 5000 грн на сайте etnoxata.com.ua.

Платье, как у Сюмар и Остриковой

Как указано на сайте, платье – праздничная модель длины миди, выполненная из белоснежного льна и украшенная красно-синей вышивкой гладью. Изготовлено на украинском производстве.

Депутаты "Радикальной партии" в полном составе явились в украинских нарядах.

"Радикальная партия" в вышиванках, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Нардеп-радикал Сергей Рыбалка пришел в оригинальной черной рубахе с вышитыми погонами.

Сергей Рыбалка, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Напомним, что Рыбалка помимо отдыха с девушками на яхте во Франции, отметился в светской хронике своими часами Rolex более, чем за миллион гривен и подарком для своей девушки Анастасии Байбородиной, которая в День рождения получила трансляцию своих фотографий на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Повеселила соцсети фотография Александра Турчинова, секретаря СНБО. Он предстал в черной вышиванке с вышитым гербом на фоне такого герба в серванте.

Турчинов в вышиванке, фото: facebook.com

"Не хватает портрета президента и иконостаса", - прокомментировал это фото Сергей Лещенко, нардеп от БПП.

К слову, в этом году праздник вышиванки вызвал неоднозначные ассоциации. Ряд комментаторов отметили, что показной патриотизм для многих чиновников и политиков стал ширмой для коррупционных деяний.

"Вышиванка - не только украинский национальный символ. Именно в этой одежде в последние годы грабили бюджет, мародерствовали, отмывали офшорные деньги, развивали кондитерский бизнес у агрессора, распределяли газовые активы, продавали депутатские запросы, добывали янтарь и выводили деньги с государственных предприятий", - написал известный юрист Андрей Портнов у себя на странице в социальной сети Facebook.

Как писала уже "Страна", Тимошенко пришла в Раду в туфлях на высоких каблуках за 85 евро.