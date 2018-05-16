Лидер "Батькивщины" 57-летняя Юлия Тимошенко перестала удивлять своими брендовыми нарядами и аксессуарами. И если раньше она была самой модной в парламенте, то ныне отдает предпочтение бюджетным вариантам.

Так, на днях Тимошенко пришла на работу в Верховную Раду с длинным хвостом на голове, в очках а ля "училка" и в туфлях на высоченных каблуках.

"Страна" рассмотрела, что за обувь выбрала народный депутат.

Туфли нардепа Тимошенко, фото: facebook.com

Бежевые лодочки на шпильках оказались от итальянского бренда VITACCI. Марка принадлежит трем братьям, которые ведут бизнес. Бренд также предлагает одежду, обувь и аксессуары для детей. Марка основана в 2008 году.

Фирменные магазины есть в России, Белоруссии, Казахстане. В Укарине обувь бренда можно заказать на сайте lamoda.ua.

Однако туфли, как у Юлии Владимировны, только в голубом цвете - мы нашли в одном из российских интернет-магазинов.

Стоят они 7 300 рублей или 2677 грн или 85 евро по курсу НБУ на 16.05.2018 года.

Тимошенко изменила прическу с косы на хвост, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", жена Ляшко ходит с сумочкой Gucci за 66 350 грн, а Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что радикал Дмитрий Линько засветил в Раде часы за 171 000 гривен.