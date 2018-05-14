Не смотря на то, что в британском "Конкорд колледже" (Concord College) последний экзамен будет 30 июня, выпускной здесь уже отгуляли. В этом году учебное заведение заканчили дочки-двойняшки президента Петра Порошенко, которым недавно исполнилось по 18 лет, а младший сын Михаил проучится в колледже еще год.

Традиционно здесь, в колледже, проходит Photo Day - заключительная фотосессия для всех учащихся, а 12 мая уже состоялся выпускной бал.

Групповое фото выпускников 2018 года, фото: concordcollegeuk.com

Фотографировали студентов "Конкорд коллежда", где учатся дети из разных стран, на заднем дворе учебного заведения и неподалеку старинного замка XIII века - Актон-Барнелл (Acton Burnell).

Женя и Саша Порошенко, фото: facebook.com

Дочки-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77. Также они являются студентками колледжа "Конкорд" (Concord College), что в Великобритании.

Отправить сестер за границу посоветовал якобы старший сын президента – Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Женя Порошенко (по середине) на выпускном, фото: instagram.com

Вручения дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах. Евгения, одна из дочек-двойняшек Порошенко на выпускном вечере продемонстрировала прекрасную фигуру и надела ленту "Выпускник".

По информации "Страны", дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент "Конкорд колледж" занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

"Конкорд коллеж" находится в городе Шрусбери, фото: concordcollegeuk.com

В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1 млн. 300 тыс грн. в год.

Также в Великобритании образование получает Александра Бут, дочь замначальника Главного следственного управления Нацполиции. Год обучения в Sherborne International College стоит 40 575 фунтов стерлингов или 1 531 300 гривен в год по курсу НБУ на 14.05.2018.

Как писала уже "Страна", младшая дочь Кононенко получила диплом и отгуляла три выпускных в Швейцарии.