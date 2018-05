12 мая в Лиссабоне состоится финал конкурса "Евровидение – 2018". За победу поборются 26 конкурсантов.

Напомним, что шесть стран становятся финалистами "Евровидения" автоматически: пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Португалия).

Еще 20 участников определяются двумя полуфиналами. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили: Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Швеция и Украина.

"Страна" решила разобраться в том, кто будет участвовать в гранд-финале конкурсе песни, который пройдет в столице Португалии. Мы расставили участников в порядке их выступлений.

Украина. Melovin

Украинский певец Melovin с песней Under The Ladder откроет программу гранд-финала. Сведенные данные букмекерских контор, которые приводит сайт eurovisionworld.com, прогнозируют нашему исполнителю 21 место.

Melovin, который закрывал второй полуфинал, на сей раз выступит первым. На жеребьевке после своего полуфинала певцу выпало участие в первой части концерта. Дальнейшее распределение поставило его в список под номером 01.

Nick Melovin, он же 20-летний Костя Бочаров из Одессы. Победитель 6-го сезона шоу "X-фактор" (телеканал "СТБ"). В прошлом году он тоже дошел до финала национального отбора. И вот со второй попытки ему удалось-таки прорваться на "Евровидение".

Melovin, фото: inlviv.in.ua

Melovin запомнился глазами и волосами разного цвета. Он носит цветные линзы-"нулевки": серые, голубые, зеленые. Чтоб выделяться из толпы, и волосы красит в два цвета: черно-белый, рыже-черный.

Испания. Альфред и Амалия

Испанию представит романтичный дуэт Альфреда и Амайи (Amaia & Alfred). Являясь представителем "Большой пятерки", испанский дуэт автоматически попал в финал. Букмекеры пророчат им 19 место.

Альфред и Амайя, фото: euroinvision.ru

20-летний Альфред Гарсия родился в Эль-Прат-де-Льобрегат (Каталония). С 7 лет обучался пению и игре на тромбоне, повзрослев самостоятельно освоил гитару, ударные и клавишные. Окончил музыкальную школу Unío Filharmónica del Prat. В пятнадцать выпустил свой первый альбом. Альфред дважды принимал участие в популярных шоу талантов: "La Voz (The Voice)" в 2016 и в "Operación Triunfo" в этом году.

Амайя Ромеро - родилась в Памплоне. Ее музыкальная карьера началась в 2010 году, когда ей было всего 11 лет, тогда будущая певица впервые приняла участие в детском конкурсе талантов "Cántame una canción".

Словения. Леа Сирк

Леа Сирк в финал попала из второго полуфинала. По прогнозам букмекеров, девушка займет 25 место.

Леа обучалась в Музыкальной Консерватории в Женеве, играла с различными оркестрами и участвовала в семинарах по всей Европе. Обучение она закончила с отличием и получила степень магистра искусств в области сценических выступлений.

Леа Сирк, фото: euroinvision.ru

Артистка воспитывает двух дочерей и параллельно успешно развивает карьеру певицы.

Литва, Ева Зимаускайте

Еву букмекеры ставят на 5-е место. Она участвовала в первом полуфинале и прорвалась в финал.

24-летняя певица четыре раза принимала участие в национально отборе, но только в 2018 году получила победу. Ева родилась 2 июля 1993 года в литовском городе Каунас. С юного возраста девочка училась пению и в 8 лет закончила отделение эстрадного вокала.

Ева Засимаускайте, фото: euroinvision.ru

В 2012 Ева приняла участие в литовском шоу "Голос" и дошла до суперфинала.

Австрия. Сезар Семпсон

Пятым в финеле выступит Сезар Сэмпсон - певец, автор песен, модель. Родился в Линце в 1983 году. По прогнозам букмекеров, Австрия окажется на 18 месте.

Сезар Сэмпсон, фото: euroinvision.ru

Парень не новичок в мире "Евровидения", он уже дважды участвовал в конкурсе в качестве бек-вокалиста: в 2016 году в команде представительницы Болгарии и в 2017 году в команде болгарского конкурсанта Кристиана Костова.

Эстония. Элина Нечаева

Букмекеры считают, что Эстония в финале "Евровидения" окажется на 10 месте. Элина Нечаева с композицией La Forza будет выступать под номером 6.

Элина родилась в 1991 году в Таллине. Выросла в музыкальной семье, где царил культ классической музыки. С четырех лет она пела в детском хоре, серьезно заниматься вокалом начала в 14. За плечами Элины Французский лицей и музыкальное училище имени Георга Отса. По словам певицы, на ее решение посвятить себя оперному искусству повлияла знаменитая певица Анна Нетребко.

лина Нечаева, фото: euroinvision.ru

В настоящее время Элина является солисткой Эстонского Драматического Театра и регулярно гастролирует по Эстонии и за ее пределами.

Норвегия. Александр Рыбак

Седьмым на сцену Алтис-Арены (Altice Arena) выйдет Александр Рыбак, которому букмекеры отвели 8-е место.

В этом году певец исполнит песню под названием That’s How You Write Song.

Александр Рыбак, фото: euroinvision.ru

Александр Рыбак родился в 1986 году в Минске (Беларусь). В раннем возрасте переехал с семьей в Норвегию. С 5 лет начал обучаться игре на фортепиано и скрипке, а в 10 лет поступил в знаменитый Институт музыки Barratt Due в Осло. В 2007 году сыграл в спектакле "Скрипач на крыше" и удостоился за эту роль премии Hedda Award.

Мировая известность пришла к Рыбаку в 2009 году вместе с триумфальной победой на конкурсе "Евровидение". Вслед за композицией "Fairytale" последовал одноименный дебютный альбом и большой тур по Норвегии и Европе.

Португалия. Клаудиа Паскаль

Клаудиа Паскаль представит страну-хозяйку "Евровидения-2018" в финале. По прогнозам букмекеров займет 22 место.

Клаудиа родилась в 1994 году в Португалии. Музыка сопровождала ее с юных лет. В возрасте 15 лет девушка начала играть на гитаре и пробовала себя в роли уличного музыканта.

Первая известность пришла к ней в 2010 году с участием в португальском аналоге шоу талантов "Idols". В 2013 году певица приняла участие в первом сезоне шоу "Factor X". Год спустя она боролась за право стать ведущей ток-шоу "Curto Circuito", но заняла лишь 3 место. В 2015 года Клаудиа снова вернулась в шоу "Idols" и приняла участие в проекте "The Voice Portugal". Помимо этого она занимается редактированием видео для пользователей Youtube.

Клаудиа Паскаль, фото: euroinvision.ru

Долгое время певица работает над дебютным альбомом, но его выпуск все время откладывается из-за финансовых проблем. На данный момент Клаудиа занята в нескольких музыкальных проектах: как сольный музыкант и как участник групп, играющих преимущественно джаз, цыганскую музыку и рок.

Великобритания. SuRie

Являясь представителем "Большой пятерки", SuRie автоматически попала в финал. Букмекерские конторы оценивают ее шансы на 23 место.

SuRie (настоящее имя Сюзанна Мари Корк) родилась в 1989 году в Эссексе (Англия). С детства обучалась игре на фортепиано и гобое, брала уроки вокала и писала собственные песни.

Будучи совсем юной удостоилась чести выступать перед принцем Уэльским, а немного позднее окончила Королевскую академию музыки. В качестве бэк-вокалистки сотрудничала с такими известными исполнителями как Уилл Янг и Крис Мартин. SuRie преподает в Академии театрального искусства "Mountview" в Лондоне.

SuRie, фото: euroinvision.ru

Певица далеко не новичок в мире "Евровидения": она дважды принимала участие в конкурсе как бэк-вокалистка.

Сербия, Саня Илич и группа Balkanika

Balkanika - сербская группа, образованная Саней Иличем в 1998 году. Букмекерские конторы пророчат им последнее, 26 место.

Саня Илич и Балканика, фото: euroinvision.ru

Коллектив отличается от множества других артистов этническим звучанием и народными мотивами песен. По словам основателя группы Сани Илича, "цель группы - сохранить, оживить и модернизировать сербские средневековые и византийские музыкальные традиции". В их композициях можно услышать традиционные балканские инструменты, гармонично сочетающиеся с современным музыкальным оформлением.

Германия. Михаэль Шульте

По мнению букмекеров, представитель Германии займет 4-е место. Михаэль Шульте (Michael Schulte) родился в 1990 году в Доллерупе (Германия). Окончив школу, поступил на государственную службу.

Музыкальная карьера Михаэля началась в 2009 году с публикации музыкальных каверов популярных песен на Youtube.

Михаэль Шульте, фото: euroinvision.ru

Молодого талантливого певца заметили менеджеры музыкального лейбла и в скором времени Михаэль подписал свой первый контракт с компанией Weinstein Media. Популярность пришла к парню с участием в шоу талантов "The Voice of Germany" в 2011 году. Он занял третье место в музыкальном марафоне.

Свою конкурсную песню, проникновенную балладу "You Let Me Walk Alone", певец посвятил покойному отцу. Михаэль Шульте выступит в финале "Евровидения", куда попал автоматом.

Албания. Эуген Бушпепа

Албания, по прогнозам букмекеров займет 24-е место. Представляет страну певец Эуген Бушпепа.

33-летний албанский рок-музыкант, вокалист и автор песен Эуген Бушпепа исполнит песню собственного сочинения. Эуген Бушпепа (Eugent Bushpepa) родился в Решене. С раннего возраста стал заниматься музыкой. Окончив среднюю школу, он отправился в Италию, где прожил несколько лет.

Вернулся в Албанию в 2006 году, получил работу вокального эксперта в ток-шоу на одном из федеральных каналов. Именно с этого момента и началась его карьера профессионального музыканта.

Эуген Бушпепа, фото: euroinvision.ru

По выходным вместе со своей группой Бушпепа выступает в местных клубах. Помимо этого, Эуген строит и сольную карьеру.

Франция. Madame Monsieur

Являясь представителем "Большой пятерки", дуэт Madame Monsieur автоматически попал в финал. А вот букмекеры полагают, что займут они 3-е место.

Дуэт Madame Monsieur, фото: euroinvision.ru

Дуэт состоит из Жана-Карла и Эмили Сатт. Их история началась 10 лет назад со знакомства в баре. Уже на следующий день после первой встречи они стали делать совместные шаги в творчестве. В дальнейшем это вылилось в их дебютный альбом "Vu d'ici", который совместил в себе элементы поп-музыки и модного стиля "урбан" (современная городская музыка).

Проработав несколько лет в составе фолк-группы, музыканты решают двигаться в сольном направлении. Так зарождается группа "Madame Monsieur".

Дебютный полноформатный альбом группы, получивший название "Vu d'ici", раскрыл отношение музыкантов к окружающему миру. Одна из историй легла в основу их конкурсной песни "Mercy". В марте 2017 года некий журналист, побывавший на борту гуманитарного спасательного судна Aquarius, опубликовал сообщение и фото новорожденной малышки. Она появилась на свет посреди океана и получила имя Mercy. Это сообщение облетело все мировые СМИ. Чудесное спасение среди царящего хаоса - вот что вдохновило музыкантов на написание этой песни.

Чехия. Миколас Йозеф

22-летний Йозеф только недавно связал свою жизнь с музыкой. С детства он учился на актера, а позже работал моделью. Когда карьера в мире моды перестала развиваться, Миколас ушел в музыку. Певец выступит с композицией Lie To Me, которую написал сам. Букмекеры прогнозируют Йозефу пятое место в финале конкурса.

Букмекеры прогнозируют, что займет Миколас 13-е место.

Миколас Йозеф, фото: euroinvision.ru

Вырос в Праге, но в настоящее время главным образом проживает в Вене. Миколас вышел из семьи музыкантов: с пяти лет играет на гитаре. Он зарабатывал себе на жизнь уличными концертами. Все средства он вкладывал в музыкальную карьеру.

Дания. Расмуссен

Йонас Флодагер Расмуссен родился в Виборге (Дания), изучал драматургию и музыку в Орхусском университете, в настоящее время является ведущим вокалистом в "Hair Metal Heröes" - кавер-группы в стиле 80-х, которая исполняет кавер-версии хитов таких артистов, как ABBA и Элтон Джон.

Как актер играл во множестве мюзиклов. Вне сцены Расмуссен преподает в школе актерского мастерства в Виборге и на курсах при Орхусском театре.

Букмекеры думают, что Расмуссен займет 16 место.

Расмуссен, фото: euroinvision.ru

Высокий рост, густая рыжая борода - Расмуссен рисует в воображении зрителя образ настоящего викинга.

Австралия. Джессика Маубой

Со второго полуфинала прорвалась Джессика Хильда Маубой. Это австралийская R&B и поп-певец, автор песен и актриса, которая родилась и выросла в Дарвине. Известность пришла к ней 2006 году с участием в 4-м сезоне шоу талантов "Australian Idol", где она заняла второе место и впоследствии подписала контракт с лейблом Sony Music Australia. Через год после выхода альбома с записью ее выступлений на шоу "Idol", Джессика выпустила свой дебютный студийный альбом "Been Waiting", ставший дважды платиновым.

Букмекеры отдают ей 11 ступеньку в финале.

Джессика Маубой, фото: euroinvision.ru

Помимо музыкальной карьеры Джессика активно развивает актерскую карьеру и снялась в ряде популярных фильмов. В настоящее время Джессика Маубой - одна из самых успешных певиц Австралии, на её счету 3 успешных альбома, занимавших высшие строчки музыкальных чартов.

Финляндия. Саара Аальто

Под номером 17 в финале споет представительница Финляндии. На счету финской поп-исполнительницы Саары Аальто пять альбомов, собственный звукозаписывающий лейбл, два проигранных Нацотбора в 2011 и 2016 годах.

По прогнозам букмекеров она займет 14-е место.

Саара Аальто, фото: euroinvision.ru

Международная известность пришла к ней с триумфальным участием в популярном шоу талантов "The X Factor UK", где певица заняла 2 место и завоевала огромную армию фанатов.

Болгария. Equinox

В состав группы "входят пять профессиональных вокалистов: Жана Бергендорф, Георгий Симеонов, Джонни Мануэль, Трей Кэмпбелл и Владо Михайлов. Группа была образована специально для конкурса.

12-е место группа займет в финале по прогнозам букмекеров.

Группа Equinoх, фото: euroinvision.ru

И сами исполнители и их конкурсная песня были выбраны путем закрытого внутреннего отбора.

Equinox будет исполнять спокойную балладу, соавтором которой выступила один из участников коллектива - Трей Кэмпбелл.

Молдавия. DoReDos

Группа DoReDos родом из Рыбницы. В состав группы входят: Марина Джундиет, Эуджениу Андрианов и Серджиу Мита. Трио сформировалось в 2011 году и первоначально называлось "Art Band".

Выступят в финале под номером 17. Конторы букмекерские прогнозируют, что коллектив займет 17 место.

Группа DoReDos, фото: euroinvision.ru

Группа дважды участвовала в национальном отборе: в 2015 году они заняли 6-е место, а год спустя - 4 место.

Большим прорывом для коллектива стало участие в музыкальном конкурсе "New Wave" ("Новая волна") - 2017, там группу заметил популярный певец и продюсер Филипп Киркоров, он написал для них песню.

На этот раз удача была на их стороне и "DoreDos" победили в отборе, получив заветную путевку на конкурс в Лиссабон.

Швеция. Бенджамин Ингроссо

Седьмое место букмекеры обещают Бенджамну Ингроссо.

В 8 лет Бенджамин стал победителем детского конкурса "Lilla Melodifestivalen", а в 2006 году представил Швецию на конкурсе "MGP Nordic" и занял 4 место. Все детство мальчик выступал в мюзиклах, а позже выпустил несколько синглов, удостоившихся наград.

Бенджамин Ингроссо, фото: euroinvision.ru

Впервые певец принял участие в национальном отборе "Melodifestivalen" в 2017 году и вышел в финал, но стал лишь пятым. Вторая попытка принесла ему победу и право представлять свою страну на "Евровидении -2018".

Венгрия. AWS

Венгрию на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне представляет группа "AWS".

AWS - метал группа из Будакеси (Венгрия). Группа была сформирована в 2006 году, в её состав входят: 5 парней: Бенс Брукер, Даниэль Кёкнес, Эрса Сиклоши, Арон Вересс и Сома Шизлер.

Букмекеры разместили их на 15 ступеньке.

Группа AWS, фото: euroinvision.ru

AWS хорошо известны всем венгерским любителям метала, на счету группы три три сингла, три альбома и семь видеоклипов. AWS постоянно гастролируют как по Венгрии, так и за её пределами: в Австрии, Англии, Румынии и Словении, а также принимают участие в многочисленных фестивалях, таких как Sziget Festival и другие. Группа получила награду MTV Brand в номинации "New Winning Band".

Израиль. Нетта Барзилай

До выступления в полуфинале Нетта Барзилай была фавориткой букмекеров, но теперь они оставляют ей шансы быть на втором месте.

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в Ход-Ха-Шароне, в Израиле. Певица получила известность, выступая в клубах и на свадьбах, а также благодаря своему сильному голосу и уникальной технике исполнения. Изюминка Нетты заключается в использовании лупера - электронного музыкального инструмента, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Нетта Барзилай, фото: euroinvision.ru

В финале девушка выступит под номером 22.

Нидерланды. Вэйлон

Waylon (настоящее имя Виллем Бейкерк) родился в Апелдорне (Нидерланды) в 1980 году. Свою карьеру певец начал в возрасте 15 лет, когда спел на телешоу Telekids. В 1997 году он подписал свой первый контракт со звукозаписывающей компанией EMI, а в 2001 году он отправился в Соединенные Штаты для сотрудничества со своим кумиром Уэйлоном Дженнингсом.

Букмекеры считают, что он займет 20 место в финале.

Вэйлон, фото: euroinvision.ru

Первый успех пришел к Вэйлону с участием в шоу талантов "Holland’s Got Talent" в 2008 году. Певец уже не новичок в мире "Евровидения", в 2014 году Вэйлон представлял Нидерланды в составе группы "The Common Linnets" и принес своей стране один из самых высоких результатов с 1975 года. По завершению конкурса Вэйлон покинул проект "The Common Linnets" и сосредоточился на сольной карьере.

Ирландия. Райан О’Шонесси

Райан О'Шонесси родился в 1992 году в семье музыкантов. Уже в возрасте четырех лет стал брать уроки у ирландского певца, танцора и хореографа Билли Бэрри. В 8 лет получил роль Марка Хэлпина в сериале "Fair City" на телеканале RTE, и успешно снимался на протяжении десяти лет. В 27 лет Райан осознал, что музыка привлекает его гораздо больше телевидения, и ушел из сериала, чтобы посвятить себя музыкальной карьере.

По прогнозам букмекеров в финале займет 6-е место.

Райан О'Шонесси, фото: euroinvision.ru

Интересно, что родной дядя О'Шонесси представлял Ирландию на "Евровидении-2001", где занял 21-е место.

Кипр. Элени Фурейра

Фаворитка букмекеров, которые прогнозируют 1-е место в финале - выступит под номером 25.

Греческая певица Элени Фурейра предприняла несколько попыток попасть на "Евровидение" от Греции (в 2010 году она впервые приняла участие в Национальном отборе и заняла второе место). Но в итоге поедет на конкурс от Кипра. Певица была выбрана закрытым внутренним отбором. На конкурсе в Лиссабоне она исполнит зажигательный танцевальный хит Fuego.

Элени Фурейра, фото: euroinvision.ru

Дебютный альбом певицы стал платиновым в Греции. Далее Элени выпустила еще два студийных альбома в 2012 и 2014 годах, и сыграла в популярном мюзикле "Barbarella". Помимо музыкальной карьеры, Элени выступила в роли судьи в греческой версии танцевального проекта "So You Think You Can Dance".

Италия. Эрмал Мета и Фабрицио Моро

Последними в финале выступят представитель Италии - Эрмал Мета и Фабрицио Моро. Являясь представителем "Большой пятерки" Италия автоматически попала в финал. Букмекеры в свою очередь отдают им 9-е место.

Фабрицио Моро (Fabrizio Moro) - родился в Риме в 1975 году. Его музыкальная карьера началась в 1996 году с выпуска дебютного сингла "Per tutta un'altra destinazione", а несколько лет спустя он принял участие в 50-м фестивале Санремо, заняв 13-е место. На протяжении всей своей карьеры Моро выпустил большое количество синглов и несколько студийных альбомов.

Эрмал Мета и Фабрицио Моро, фото: euroinvision.ru

36-летний Эрмал Мета (Ermal Meta) родился в Фиери (Албания), переехал в Италию будучи подростком. Музыкальную карьеру Эрмал начал как гитарист группы "Ameba4", принимавшей участие в секции новичков фестиваля "Санремо" - 2006. Год спустя Эрмал стал вокалистом и автором песен группы "La Fame di Camilla", группа выпустила 3 альбома и распалась в 2013 году, после чего Эрмал занялся написанием песен для ряда итальянских артистов. В 2016 году принял участие в фестивале Санремо как сольный артист, заняв третье место в секции новичков, а затем вернулся в 2017 году, и снова заняв третье место, но на этот раз в секции Чемпионы.

В 2018 году Эрмал Мета и Фабрицио Моро объединили свои усилия и снова приняли участие в фестивале Санремо уже в качестве дуэта. Несмотря на ряд скандалов, сопровождавших их участие в фестивале, дуэт исполнителей одержал триумфальную победу. По традиции, им, как победителям, было предложено право представить Италию на конкурсе Евровидение в Лиссабоне.

Ролик с фрагментами выступлений всех финалистов.

Как писала уже "Страна", Melovin перед вторым полуфиналом Евровидения-2018 помолился в храме и поставил свечку.