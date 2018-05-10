45-летний Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" на стадионе в Днепре наблюдал за финальным матчем Кубка Украины по футболу. Матч "Динамо" — "Шахтер" закончился со счетом 0:2.

Как и полагается заядлому болельщику, на трибуне главный радикал лузгал семечки. И все бы ничего, но шелуху политик выбрасывал под лавочку, на которой сидел.

В социальную сеть Facebook выложил этот видеоролик Андрей Лозовой, друг и правая рука Олега Валериевича. Именно Лозовой в своих социальных сетях распространил видео главного радикала с семечками. И сделал текстовку: "Так нервничать во время матча может только тот, кто болеет искренне. Семечки - лучше, чем сигарета. Ляшко более за "Шахтер".

Как только пользователи социальных сетей начали возмущаться, мол, как так - политик бросает шелуху прямо под сидение, Лозовой оправдался в комментариях, что там внизу якобы стоит "пакетик".

Поддерживая донецкий клуб на трибунах Днепр-Арены нардеп Ляшко был в оранжевом шарфе с символикой любимой команды с надписью "За Донбасс".

Отметим, что Лозовой уже не первый раз ставит Ляшко в неловкое положение. Так однажды он разместил фото лидера "Радикальной партии" с женой, на котором Росита Сайранен с сумочкой Gucci за 66 350 грн.

Как писала уже "Страна", недавно лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко решил сделать предложение руки и сердца. 45-летний холостяк объявил о грядущей свадьбе.