В Лиссабоне проходит песенный конкурс "Евровидение-2018". Первый полуфинал состоялся уже 8 мая. В нем участвовали артисты из 19 стран. О них "Страна" уже подробно писала.

Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая (четверг) и 18 других стран (включая Украину) будут стараться изо всех сил за десять 10 мест в финале. MELOVIN выступит под номером 18. Ниже представляем участников второго полуфинала.

Норвегия. Александр Рыбак

Александр Рыбак уже принимал участие в "Евровидении-2009" и одержал победу с песней Fairytale. В этом году певец исполнит песню под названием That’s How You Write Song.

Александр Рыбак, фото: euroinvision.ru

Александр Рыбак родился в 1986 году в Минске (Беларусь). В раннем возрасте переехал с семьей в Норвегию. С 5 лет начал обучаться игре на фортепиано и скрипке, а в 10 лет поступил в знаменитый Институт музыки Barratt Due в Осло.

Первую известность Александр получил благодаря участию в норвежской версии шоу талантов "Idol" в 2005 году. Годом позже Александр стал победителем шоу талантов "Kjempesjansen" ("Великая возможность"). В 2007 году сыграл в спектакле "Скрипач на крыше" и удостоился за эту роль премии Hedda Award.

Мировая известность пришла к Рыбаку в 2009 году вместе с триумфальной победой на конкурсе Евровидение. Вслед за триумфальной композицией "Fairytale" последовал одноименный дебютный альбом и большой тур по Норвегии и Европе.

Румыния. The Humans

Группа The Humans была образована в 2017 году в Бухаресте. В ее состав вошли: Кристина Карамарку (вокал), Александру Сисмару (гитарист), Александру Матей (клавишник), Ади Тетраде (барабанщик).

Группа The Humans, фото: euroinvision.ru

Участие и победа в национальном отборе стали для молодой малоизвестной группы настоящим прорывом и первым серьезным шагом в профессиональной музыкальной карьере.

Сербия. Саня Илич и Балканика

Balkanika - сербская группа, образованная Саней Иличем в 1998 году. В состав группы входят: Саня Илич - сербский эстрадный композитор и музыкант-клавишник; вокалисты - Невена Стаменкович, Даника Крстич, Мария Бьеланович, Младен Лукич, Неманья Койич; перкусионисты - Александр Радулович, Милан Джеина; гитаристы - Бранимир Маркович, Небойша Неделькович и флейтист - Любомир Димитриевич.

Саня Илич и Балканика, фото: euroinvision.ru

Коллектив отличается от множества других артистов этническим звучанием и народными мотивами песен. По словам основателя группы Сани Илича, "цель группы - сохранить, оживить и модернизировать сербские средневековые и византийские музыкальные традиции". В их композициях можно услышать традиционные балканские инструменты, гармонично сочетающиеся с современным музыкальным оформлением.

Сан-Марино. Джессика и Дженифер Бренинг

Сан-Марино на "Евровидении" в Лиссабоне представят Джессика и Дженифер Бренинг. Девушки стали победительницами первого открытого национального отбора Сан Марино "1in360", который нацелен на поиск новых талантов по всему миру.

Джессика Мускат (Jessika) - певица, автор песен и актриса. Родилась в 1989 году в городе Моста (Мальта). Известность к ней пришла с участием в национальном отборе "Malta Song for Europe". Позже она принимала участие во многих фестивалях и конкурсах, занимая призовые места. Джессика не новичок в мире "Евровидения". В общей сложности, она принимала участие в национальном отборе Мальты MESC - семь раз, но безуспешно. Удача улыбнулась девушке лишь в этом году на национальном отборе Сан-Марино.

Вместе с Джессикой будет выступать еще одна певица - Дженифер Бренинг.

Джессика и Дженифер Бренинг, фото: euroinvision.ru

Дженифер Бренинг (Jenifer Brening) - певица и рэп-музыкант, родилась в 1996 году в Берлине (Германия). Она работает в музыкальной индустрии с 2013 года: публикует кавер-версии популярных композиции на Youtube и записывает свои собственные песни.

Дания. Расмуссен

Йонас Флодагер Расмуссен родился в Виборге (Дания), изучал драматургию и музыку в Орхусском университете, в настоящее время является ведущим вокалистом в "Hair Metal Heröes" - кавер-группы в стиле 80-х, которая исполняет кавер-версии хитов таких артистов, как ABBA и Элтон Джон.

Как актер играл во множестве мюзиклов. Вне сцены Расмуссен преподает в школе актерского мастерства в Виборге и на курсах при Орхусском театре.

Расмуссен, фото: euroinvision.ru

Высокий рост, густая рыжая борода - Расмуссен рисует в воображении зрителя образ настоящего викинга.

Россия. Юлия Самойлова

После громкой истории с недопуском российской участницы на "Евровидение-2017" российские вещатели договорились выдвинуть Юлию Самойлову в качестве представительницы на следующий год.

Юлия Самойлова - российская певица, родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми). В детстве девочка была здоровой и развивалась как все нормальные дети. Однако после неудачной прививки возникли осложнения, и она стала инвалидом первой группы. К пению девушка была неравнодушна с самого детства, любила повторять различные звуки и подражать взрослым. Участвуя в детских конкурсах, она неоднократно становилась их лауреатом. В 14 лет Юлия стала призером музыкального фестиваля "На крыльях мечты". В 2008 году ею была основана группа TerraNova, которая просуществовала 2 года.

Юлия Самойлова, фото: euroinvision.ru

В ноябре 2013 года девушка приняла участие в третьем сезоне шоу-талантов Аллы Пугачевой "Фактор А", где стала финалисткой и заняла 2-ое место. Российская примадонна лично наградила ее премией "Золотая Звезда Аллы". С тех пор певица обрела известность и продолжила заниматься музыкой.

В 2014 году Юлия выступила на открытии Зимних Паралимпийских Играх в Сочи. В прошлом году снялась со звездами российской эстрады в клипе на песню "Жить", которая покорила всех зрителей проекта "Голос-5".

Песенный конкурс "Евровидение" был давней мечтой певицы.

Молдавия. DoReDos

Группа DoReDos родом из Рыбницы. В состав группы входят: Марина Джундиет, Эуджениу Андрианов и Серджиу Мита. Трио сформировалось в 2011 году и первоначально называлось "Art Band".

Группа DoReDos, фото: euroinvision.ru

Группа дважды участвовала в национальном отборе: в 2015 году они заняли 6-е место, а год спустя - 4 место.

Большим прорывом для коллектива стало участие в музыкальном конкурсе "New Wave" ("Новая волна") - 2017, там группу заметил популярный певец и продюсер Филипп Киркоров, он написал для них песню.

На этот раз удача была на их стороне и "DoreDos" победили в отборе, получив заветную путевку на конкурс в Лиссабон.

Нидерланды. Вэйлон

Waylon (настоящее имя Виллем Бейкерк) родился в Апелдорне (Нидерланды) в 1980 году. Свою карьеру певец начал в возрасте 15 лет, когда спел на телешоу Telekids. В 1997 году он подписал свой первый контракт со звукозаписывающей компанией EMI, а в 2001 году он отправился в Соединенные Штаты для сотрудничества со своим кумиром Уэйлоном Дженнингсом.

Вэйлон, фото: euroinvision.ru

Первый успех пришел к Вэйлону с участием в шоу талантов "Holland’s Got Talent" в 2008 году. Певец уже не новичок в мире "Евровидения", в 2014 году Вэйлон представлял Нидерланды в составе группы "The Common Linnets" и принес своей стране один из самых высоких результатов с 1975 года. По завершению конкурса Вэйлон покинул проект "The Common Linnets" и сосредоточился на сольной карьере.

Австралия. Джессика Маубой

Джессика Хильда Маубой - австралийская R&B и поп-певец, автор песен и актриса, родилась и выросла в Дарвине. Известность пришла к ней 2006 году с участием в 4-м сезоне шоу талантов "Australian Idol", где она заняла второе место и впоследствии подписала контракт с лейблом Sony Music Australia. Через год после выхода альбома с записью ее выступлений на шоу "Idol", Джессика выпустила свой дебютный студийный альбом "Been Waiting", ставший дважды платиновым.

Джессика Маубой, фото: euroinvision.ru

Помимо музыкальной карьеры Джессика активно развивает актерскую карьеру и снялась в ряде популярных фильмов. В настоящее время Джессика Маубой - одна из самых успешных певиц Австралии, на её счету 3 успешных альбома, занимавших высшие строчки музыкальных чартов.

Грузия. Iriao

Iriao - этно-джаз коллектив из Грузии. Название группы происходит от грузинского слова "Iriao-uruao", которое используется для обозначения особого стиля пения - криманчули.

В состав Iriao входят: Давид Малазония - клавишник, композитор, аранжировщик, Давид Кавтарадзе - грузинские народные инструменты, Бидзина Мургулия - вокал, Леван Абшилава - ударные, перкуссия, Шалва Гелеква - бас, Георгий Абашидзе и Михеил Джавахишвили - вокал.

Группа Iriao, фото: euroinvision.ru

Коллектив прославился благодаря уникальному сочетанию джаза, этнических мотивов и фолка. Дебютное выступление "Iriao" состоялось в Тбилиси в июне 2013 года и получила много восхищенных отзывов со стороны СМИ. А уже в 2014 году коллектив выступил на знаменитом фестивале Borneo Jazz в Малайзии.

Польша. Gromee & Лукас Майер

Польшу на "Евровидении2 представит творческий тандем ди-джея Gromee и вокалиста Лукаса Мейхера.

Gromee - (настоящее имя Анджей Громала) родился в 1978 году в Кракове. Он ди-джей, продюсер, ремиксер и автор песен, как музыкант получил наибольшую известность в стиле "хаус". Владеет лейблом Kingztown Music, кроме того в 2016 году подписал контракт с компанией Sony Music. В прошлом году он получил награду Eska Music Awards как лучший DJ/продюсер. Начиная с 2011 года он выпустил множество синглов с участием разных артистов, включая Лукаса Мейхера.

Лукас Мейхер - рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен из Ульрихемна (Швеция), выступает в составе группы "No Sleep For Lucy", в роли вокалиста.

Gromee и Лукас Майер, фото: euroinvision.ru

В начале марта Gromee и Лукас Мейхер стали победителями национального отбора "Krajowe Eliminacje" - 2018 и завоевали право представить страну на конкурсе Евровидение в Лиссабоне. Музыканты исполнят песню "Light Me Up".

Мальта. Кристабель

Кристабель (Christabelle) родилась в 1992 году. На сцене выступает с трех лет. В подростковом возрасте некоторое время работала на телевидении: вела шоу "Teen Traffic" и "Teen Trouble". После этого девушка решила сосредоточиться на музыкальной карьере. Она приняла участие в нескольких песенных проектах, среди которых был и мальтийский отбор на Детское Евровидение и F.I.D.O.F. в Луизиане (США).

Кристабель, фото: euroinvision.ru

Певица трижды принимала участие в мальтийском национальном отборе на Евровидение и трижды попадала в десятку лучших: в 2014, 2015 и 2016 годах. Затем, после годового перерыва, Кристабель снова приняла участие в национальном отборе "Malta Eurovision Song Contest" – 2018 с песней "Taboo".

Венгрия. AWS

Венгрию на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне представят победители национального отбора "A Dal" - 2018 группа "AWS".

AWS - метал группа из Будакеси (Венгрия). Группа была сформирована в 2006 году, в её состав входят: 5 парней: Бенс Брукер, Даниэль Кёкнес, Эрса Сиклоши, Арон Вересс и Сома Шизлер.

Группа AWS, фото: euroinvision.ru

AWS хорошо известны всем венгерским любителям метала, на счету группы три три сингла, три альбома и семь видеоклипов. AWS постоянно гастролируют как по Венгрии, так и за её пределами: в Австрии, Англии, Румынии и Словении, а также принимают участие в многочисленных фестивалях, таких как Sziget Festival и другие. Группа получила награду MTV Brand в номинации "New Winning Band".

Латвия. Лаура Риззотто

Лаура де Карвальо Риззотто родилась в 1994 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Отец Лауры бразилец, однако сама девушка имеет двойное латвийско-бразильское гражданство, а ее бабушка родилась в Латвии.

Детство Лауры прошло между Рио-де-Жанейро и Соединенными Штатами, а музыке она обучалась в знаменитом музыкальный колледже Беркли в Бостоне. В 2013 году певица окончила Калифорнийский институт искусств со степенью в области музыкального искусства, и продолжила обучение Колумбийском университете, получив степень магистра в области музыки.

Лаура Риззотто, фото: euroinvision.ru

Музыкальная карьера Лауры началась в 2009 году, с подписания контракта с крупнейшим лейблом Universal Music Brazil, а в 2011 году вышел в свет её дебютный альбом "Made In Rio".

Год спустя она выступала на разогреве у певицы Деми Ловато на её концертах в Бразилии, а затем, в течение нескольких лет, работала с Дженнифер Лопес в качестве учителя португальского языка.

Швеция. Бенджамин Ингроссо

Бенджамин родился в 1997 году в Дандериде (Швеция). Его мать - знаменитая певица Пернилла Уолгрен, а отец - Эмилио Ингроссо, бывший танцор.

В 8 лет Бенджамин стал победителем детского конкурса "Lilla Melodifestivalen", а в 2006 году представил Швецию на конкурсе "MGP Nordic" и занял 4 место. Все детство мальчик выступал в мюзиклах, а позже выпустил несколько синглов, удостоившихся наград.



Бенджамин Ингроссо, фото: euroinvision.ru

Впервые певец принял участие в национальном отборе "Melodifestivalen" в 2017 году и вышел в финал, но стал лишь пятым. Вторая попытка принесла ему победу и право представлять свою страну на "Евровидении -2018".

Черногория. Ваня Радованович

Ваня Радованович родился в 1982 году, работает в музыкальной индустрии уже более четырнадцати лет, как автор, не только как исполнитель песен, но и как автор. Карьера певца началась в 2004 году с участия в фестивале в Будве с песней "Dripac", где он завоевал приз за лучший дебют.

Ваня Радованович, фото: euroinvision.ru

За последние 10 лет он выпустил несколько синглов, писал песни для других артистов, дал огромное количество концертов и стал солистом группы "VIII2". В 2017 году певец выпустил свой второй сольный альбом под названием "Svi životi moji", и, конечно же, написал песню "Inje", с которой одержал победу в национальном отборе.

Словения. Леа Сирк

Леа Сирк начала заниматься музыкой в 5 лет в Копере (Словения). С 2001 по 2007 год принимала участие в многочисленных национальных и международных конкурсах, где занимала высокие места. Параллельно с обучением в средней школе брала уроки игры на флейте.

Леа обучалась в Музыкальной Консерватории в Женеве, играла с различными оркестрами и участвовала в семинарах по всей Европе. Обучение она закончила с отличием и получила степень магистра искусств в области сценических выступлений.

Леа Сирк, фото: euroinvision.ru

Леа воспитывает двух дочерей и параллельно успешно развивает карьеру певицы.

Украина. Melovin

Nick Melovin, он же 20-летний Костя Бочаров из Одессы. Победитель 6-го сезона шоу "X-фактор" (телеканал "СТБ"). В прошлом году он тоже дошел до финала национального отбора. И вот со второй попытки ему удалось-таки прорваться на Евровидение.

В фотоблоге Instagram у парня больше 80 000 подписчиков, и с каждым днем это количество растет.

Melovin запомнился глазами и волосами разного цвета. Он носит цветные линзы-"нулевки": серые, голубые, зеленые. Чтоб выделяться из толпы, и волосы красит в два цвета: черно-белый, рыже-черный.

Melovin представит Украину на Евровидении-2018, фото: instagram.com

Как утверждает Костя в своих интервью, впервые с музыкой он познакомился еще в четыре года, когда бабушка привезла ему с рынка подарок – музыкальную шкатулку с мелодией "К Элизе" Бетховена. Сейчас Бочаров пишет песни, занимается режиссурой, увлекается практической химией, дизайном и фотографией, обожает готовить – это его вторая страсть после музыки.

