В Лиссабон на "Евровидение-2018" приедут представители 43 стран, в том числе конкурсанты из не относящейся к Европе - Австралии, которая участвует в шоу уже в четвертый раз. Португалия впервые проводит песенный конкурс - благодаря победе в прошлом году в Киеве певца Салвадора Собрала.

Уже сейчас активно проходят репетиции конкурсантов на сцене Алтис-Арены (Altice Arena), где будет проводится шоу. Главная сцена "Евровидения" будет представлять собой огромный корабль, а освещать её будут тоннами света. Слоган "Евровидения 2018" соответствует корабельной тематике и звучит как All aboard! ("Все на борт!" - англ.), ведь Португалия всегда считалась морской державой.

Два полуфинала состоятся вечером 8 и 10 мая, а победитель определится в финале 12 мая. Тем временем "Страна" решила разобраться в том, кто будет участвовать в 63-м конкурсе песни, который пройдет в столице Португалии. Мы расставили участников в порядке их выступлений согласно результатам жеребьевки.

В первом полуфинале выступят участники из 19 стран, в том числе и фаворитка букмекеров представительница Израиля.

Азербайджан. Айсель Мамедова

AISEL - 28-летняя певица Айсель Мамедова отроет первый полуфинал "Евровидения-2018" песней X My Heart. Во время подготовки к конкурсу вокруг песни возник скандал. Пользователи сети раскритиковали композицию, назвав сырой. В комментариях писали, что в нынешнем виде песня стране не принесет успеха на конкурсе, а букмекеры не ставили на Азербайджан в топ-10. Поэтому под давлением общественности авторы вынуждены были переписать композицию. В результате песню сделали более электронной.

Айсель Мамедова, фото: euroinvision.ru

Айсель Мамедова родилась в Баку в музыкальной семье. Посещала музыкальную школу Бюльбюля, а затем высшее музыкальное учебное заведение Азербайджана - Национальную консерваторию, которую окончила в 2010 году.

Айсель выступает преимущественно в жанрах джаз и соул, она опытная вокалистка, пианистка и композитор.

Исландия. Ари Олафссон

19-летний Ари Олафссон родился в Рейкьявике. Некоторое время он жил во Флориде (США), петь начал в юном возрасте. Уже в 11 лет Ари сыграл свою первую большую роль в мюзикле на сцене Национального театра Исландии. С тех пор юный артист регулярно выступал на разных концертных площадках страны.

Ари Олафссон, фото: euroinvision.ru

Артиста сравнивают с представителем Беларуси - украинским певцом Никитой Алексеевым (ALEKSEEV).

Несмотря на то, что Ари Олафссон перенервничал на Нацотборе, жюри все равно отдало предпочтение ему. Молодой певец не раз принимал участие в различных музыкальных проектах. Самым серьезным опытом стало участие в популярном шоу талантов "The Voice of Iceland" ("Голос Исландии") в 2015 году.

Албания. Эуген Бушпепа

33-летний албанский рок-музыкант, вокалист и автор песен Эуген Бушпепа исполнит песню собственного сочинения. Эуген Бушпепа (Eugent Bushpepa) родился в Решене. С раннего возраста стал заниматься музыкой. Окончив среднюю школу, он отправился в Италию, где прожил несколько лет.

Вернулся в Албанию в 2006 году, получил работу вокального эксперта в ток-шоу на одном из федеральных каналов. Именно с этого момента и началась его карьера профессионального музыканта.

Эуген Бушпепа, фото: euroinvision.ru

По выходным вместе со своей группой Бушпепа выступает в местных клубах. Помимо этого, Эуген строит и сольную карьеру.

Бельгия. Sennek

Бельгию на "Евровидении-2018" представит 28-летняя певица Лаура Грусенекен (Sennek). Ее кандидатуру утвердили и одобрили посредством внутреннего отбора.

Лаура Грусенекен родилась в городе Лёвен. Профессионально занимается музыкой и уже успела засветиться в ряде успешных проектов, среди которых дабстеп и электропоп группа AKS (Addicted Kru Sound).

Лаура Грусенекен, фото: euroinvision.ru

По образованию Лаура графический дизайнер и вне сцены трудится визуальным мерчендайзером в компании IKEA. Она также работает педагогом по вокалу в музыкальном центре в своем родном городе.

Чехия. Миколас Йозеф

22-летний Йозеф только недавно связал свою жизнь с музыкой. С детства он учился на актера, а позже работал моделью. Когда карьера в мире моды перестала развиваться, Миколас ушел в музыку. Певец выступит с композицией Lie To Me, которую написал сам. Букмекеры прогнозируют Йозефу пятое место в финале конкурса.

Миколас Йозеф, фото: euroinvision.ru

Вырос в Праге, но в настоящее время главным образом проживает в Вене. Миколас вышел из семьи музыкантов: с пяти лет играет на гитаре. Он зарабатывал себе на жизнь уличными концертами. Все средства он вкладывал в музыкальную карьеру.

Литва. Ева Засимаускайте

24-летняя певица четыре раза участвовала в национально отборе, но только в 2018 году получила победу. Ева родилась 2 июля 1993 года в литовском городе Каунас. С юного возраста девочка училась пению и в 8 лет закончила отделение эстрадного вокала.

Также обучалась в музыкальной школе им. Александраса Качанаускаса: пела в детском ансамбле и играла на фортепиано. На протяжении всей своей карьеры девушка участвовала во множестве конкурсов, в течение трех лет выступала в составе Каунасского хора.

Ева Засимаускайте, фото: euroinvision.ru

В 2012 Ева приняла участие в литовском шоу "Голос" и дошла до суперфинала.

Израиль. Нетта Барзилай

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в Ход-Ха-Шароне, в Израиле. Певица получила известность, выступая в клубах и на свадьбах, а также благодаря своему сильному голосу и уникальной технике исполнения. Изюминка Нетты заключается в использовании лупера - электронного музыкального инструмента, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Нетта Барзилай, фото: euroinvision.ru

Нетта Барзилай стала фавориткой конкурса по мнению букмекеров.

Беларусь. ALEKSEEV

Украинский певец Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev будет представят Беларусь на конкурсе с песней Forever. Сначала артист планировали проходить Национальный отбор в Украине, но затем передумал.

Никита Алексеев, фото: euroinvision.ru

Получил известность благодаря участию в проекте "Голос Украины" в 2014 году, где дошел до полуфинала.

Далее, при поддержке певицы и наставницы Ани Лорак, снял видеоклип на свой дебютный сингл "Всё успеть" и появился на шоу "Голос страны: перезагрузка", где исполнил песню Ирины Билык "А я пливу".

Эстония. Элина Нечаева

Певица Элина Нечаева с композицией La Forza представит Эстонию на "Евровидении-2018". По прогнозам букмекеров, она Займет 6 место в финале конкурса.

Элина родилась в 1991 году в Таллине. Выросла в музыкальной семье, где царил культ классической музыки. С четырех лет она пела в детском хоре, серьезно заниматься вокалом начала в 14. За плечами Элины Французский лицей и музыкальное училище имени Георга Отса. По словам певицы, на ее решение посвятить себя оперному искусству повлияла знаменитая певица Анна Нетребко.

Элина Нечаева, фото: euroinvision.ru

В настоящее время Элина является солисткой Эстонского Драматического Театра и регулярно гастролирует по Эстонии и за её пределами.

Болгария. Equinox

В прошлом году на песенном конкурсе Болгария заняла почетное второе место. В этом году страна отправила от себя группу Equinoх.

В состав "входят пять профессиональных вокалистов: Жана Бергендорф, Георгий Симеонов, Джонни Мануэль, Трей Кэмпбелл и Владо Михайлов. Группа была образована специально для конкурса.

Группа Equinoх, фото: euroinvision.ru

И сами исполнители и их конкурсная песня были выбраны путём закрытого внутреннего отбора.

Equinox будет исполнять спокойную балладу, соавтором которой выступила один из участников коллектива - Трей Кэмпбелл.

Македония. Eye Cue

Eye Cue - македонская группа, состоящая из вокалистов Бояна Трайковского и Марии Ивановска, и барабанщика Иво Митковски. Группа была образована в 2008 году. На счету коллектива ряд хитов, имевших успех на Балканах, среди них песня Not This Time, что вошла в ТОП-20 MTV Adria.

Группа Eye Cue, фото: euroinvision.ru

Сами артисты дословно переводят песню как "Бюро находок".

Хорватия. Франка Бетелич

Хорватию представит 25-летняя певица Франка Бетелич с песней Crazy. В 2009 году девушка принимала участие в Нацотборе, однако заняла лишь 7 место.

Франка родилась в 1992 году в городе Риека и росла в музыкальной семье. Петь девочка начала в 3 года и солировала в хоре. В 2007 году она успешно прошла кастинг в телепроект Showtime, из которого вышла победительницей.

Франка Бетелич, фото: euroinvision.ru

Певица заявила, что невероятно горда предоставленным ей правом: "Когда мне было 2 года, я, с пультом в руках вместо микрофона, распевала песню "Nek ti bude ljubav sva", с которой Тони Цетински представлял Хорватию на "Евровидении-1994". Родители аплодировали мне: "Да да, повторяй за ним", говорили они. Эта маленькая девочка внутри меня никогда не переставала мечтать, и теперь ее мечта сбылась! Я буду представлять свою страну на "Евровидении". Я и моя команда полностью осознаем всю ответственность, которая ложится на нас в связи с участием в этом конкурсе, и мы готовы принять этот вызов. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить Хорватию в Португалии", - сказала Франка.

Австрия. Сезар Семпсон

Сезар Сэмпсон - певец, автор песен, модель, родился в Линце в 1983 году. В возрасте семнадцати лет Сезар уже гастролировал по всему миру в составе команд самых известных австрийских музыкантов. Позже он занялся написанием текстов и музыки для разнообразных международных музыкальных проектов, и вскоре присоединился к команде Symphonic International - сообщество певцов и продюсеров, специализирующихся на конкурсе "Евровидение". Вне сцены Сезар много лет трудится социальным работником.

Сезар Сэмпсон, фото: euroinvision.ru

Сезар не новичок в мире "Евровидения", он уже дважды участвовал в конкурсе в качестве бек-вокалиста: в 2016 году в команде представительницы Болгарии и в 2017 году в команде болгарского конкурсанта Кристиана Костова.

Греция. Джианна Терзи

Певица представит Грецию с песней о своей мечте Oneiro mou. Она стала одной из пяти финалистов Нацотбора, из которых двое были дисквалифицированы из-за отсутствия греческого звучания в песнях, а еще двое не смогли заплатить сбор в размере 20 000 евро.

Джианна Терзи, фото: euroinvision.ru

Джианна Терзи родилась в 1980 году в Салониках. Девочка росла в музыкальной семье. Ее отец - популярнейший греческий певец Пасхалис Терзис. По словам Джианны, наибольшее влияние на нее оказали такие исполнители как Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Селин Дион и Майкл Джексон.

Джианна начала свой музыкальный путь в 20 лет, когда переехала в Афины и выпустила дебютный альбом. На некоторое время она переезжала в Соединенные Штаты, где работала со многими именитыми музыкантами и крупными лейблами. Набравшись опыта, Джианна вернулась в родную Грецию. Певица неоднократно номинировалась на различные награды как в Греции, так и на Кипре.

Финляндия. Саара Аальто

На счету финской поп-исполнительницы Саары Аальто пять альбомов, собственный звукозаписывающий лейбл, два проигранных Нацотбора в 2011 и 2016 годах.

Саара Альто родилась в 1987 году в Оулунсало. Свою первую песню будущая певица написала в возрасте пяти лет. К 11 годам она уже выиграла несколько музыкальных конкурсов Саара говорит и поет не только на финском и английском языках, в 2016 году она записала кавер-версию хита Let it go на 15 разных языках мира.

Саара Аальто, фото: euroinvision.ru

Международная известность пришла к ней с триумфальным участием в популярном шоу талантов "The X Factor UK", где певица заняла 2 место и завоевала огромную армию фанатов.

Армения. Севак Ханагян

Победитель седьмого сезона украинского вокального шоу "Х-фактор" Севак Ханагян будет представлять Армению на 63-й церемонии "Евровидения-2018" с песней Qami ("Ветер").

Севак Ханагян, фото: euroinvision.ru

Севак Ханагян родился в 1987 году в городе Мецаван. Будущий певец с детства был окружен музыкой, рано стал обучаться игре на музыкальных инструментах. В 14 лет он с семьей переехал в Россию, где и окончил школу. Парень продолжил обучаться музыке сначала в Курском колледже культуры, а затем в Государственной классической академии имени Маймонида.

Слава пришла к Севаку в 2015 году с участием в шоу талантов "Главная сцена" и "The Voice of Russia" ("Голос России"). Год спустя певец появился на шоу "The X Factor Ukraine", где дошел до финала и победил с большим отрывом от конкурентов. Некоторое время спустя Севак вернулся в Армению и занял кресло одного из членов жюри в шоу "The Voice of Armenia" ("Голос Армении").

Швейцария. Zibbz

На Евровидении-2018 Швейцарию представят Zibbz с песней Stones. Дуэт был основан в 2008 году Коринн Гфеллер и ее родным братом Стефаном Гфеллером. Название группы – модификация английского слова "siblings", что означает "братья и сестры".

Дуэт Zibbz, фото: euroinvision.ru

С 2011 по 2015 год они вели свое реалити-шоу о жизни в Лос-Анджелесе и встречах с артистами, параллельно выпустив свою дебютную работу. Писали музыку для рекламных роликов.

Произведения дуэта – микс поп-музыки, электроники и альтернативного рока. На "Евровидении-2018" коллектив представит электронный трек с цепляющим ритмом, резкими басами и посланием к зрителю: не бросайте друг в друга камни, занимайтесь своей жизнью и верьте в себя.

Ирландия. Райан О'Шонесси

Райан О'Шонесси родился в 1992 году в семье музыкантов. Уже в возрасте четырех лет стал брать уроки у ирландского певца, танцора и хореографа Билли Бэрри. В 8 лет получил роль Марка Хэлпина в сериале "Fair City" на телеканале RTE, и успешно снимался на протяжении десяти лет. В 27 лет Райан осознал, что музыка привлекает его гораздо больше телевидения, и ушел из сериала, чтобы посвятить себя музыкальной карьере.

Райан О'Шонесси, фото: euroinvision.ru

Обучаясь в Дублинской музыкальной академии BIMM, Райан написал первую коллекцию собственных песен. В 2013 году он принял участие в шоу талантов "The Voice of Ireland" и в шоу "Britain’s Got Talent".

Интересно, что родной дядя О'Шонесси представлял Ирландию на "Евровидении-2001", где занял 21-е место.

Кипр. Элени Фурейра

Греческая певица Элени Фурейра представит в этом году Кипр на конкурсе песни. Элени предприняла несколько попыток попасть на "Евровидение" от Греции (в 2010 году она впервые приняла участие в Национальном отборе и заняла второе место). Но в итоге поедет на конкурс от Кипра. Певица была выбрана закрытым внутренним отбором. На конкурсе в Лиссабоне она исполнит зажигательный танцевальный хит Fuego.

Элени Фурейра, фото: euroinvision.ru

Элени Фурейра родилась в 1987 году в Фире (Албания), выросла и проживает в настоящее время в Греции. Карьера певицы началась в 2007 году с участия в девичьей группе "Mystique". Группа выпустила несколько синглов и распалась в 2009 году, а год спустя Элени приняла решение начать сольную карьеру.

Дебютный альбом певицы стал платиновым в Греции. Далее Элени выпустила еще два студийных альбома в 2012 и 2014 годах, и сыграла в популярном мюзикле "Barbarella". Помимо музыкальной карьеры, Элени выступила в роли судьи в греческой версии танцевального проекта "So You Think You Can Dance".

Как писала уже "Страна", участник от Украины Mеlovin устроил концерт на улицах Лиссабона.