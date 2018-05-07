Как оказалось, не только министр юстиции Павел Петренко выбрал для своей маёвки теплую Турцию. "Стране" стало известно, как отдыхали в начале мая Лев Парцхаладзе, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ, а также молодые и амбициозные народные депутаты Алена Кошелева и Давид Макарьян.

Выяснилось, что они отправились в турецкий поселок Хисароню (в 35 км от центра городка Мармарис).

Один из пользователей фотоблога Instagram опрометчиво выложил снимок всего лишь на несколько минут, но в этой фотографии прекрасно всё: и локация, и участники.

Это стейк-хауз известнейшего отеля в Турции - D Maris Bay. Почему бы после вкусного мяса не сделать фото на память? Видимо, так и подумали те, кто сидит за столом: замминистр Парцхаладзе, нардепы Кошелева и Макарьян.

Гостиница D Maris Bay, фото: booking.com

Для своего отдыха 46-летний Парцхаладзе со спутницей, 27-летняя нардеп от "Радикальной партии" Кошелева и 33-летний Макарьян из БПП выбрали недавно построенный отель D Maris Bay, который расположен в спокойной бухте, в окружении соснового леса и гор.

Самый обычный двухместный номер здесь стоит от $340 в сутки. Гостиница состоит из одного 8-ми этажного здания и одной виллы.

Терасса виллы, фото: dmarisbay.com

На официальном сайте комплекса указано, что на вилле может разместиться 4 человека. Там есть гостиная, зона столовой с обеденным столом на 8 персон, кухня, 2 спальни, 3 ванные комнаты, сауна, турецкая баня, собственный бассейн 80 кв.м., собственный сад 454 кв.м.

Стоимость аренды виллы в сутки от $2281.

В собственности отеля 2 яхты – моторная Azimut 55, и выполненная по специальному заказу 100-футовая деревянная парусная яхта Pasa – обе яхты сдаются в аренду гостям отеля. Также можно совершить полет по красивейшей заповедной зоне полуострова Датча и увидеть местные достопримечательности на частном вертолете отеля.

Макарьян+Кошелева

Также поставлена точка в сплетнях по поводу романа Алены Кошелевой из РП и Давида Макарьяна из БПП. Очень давно ходили слухи, что они встречаются. Мол, Макарьян расстался со своей гражданской женой Натальей Капашиловой (у пары есть дочь) и ухаживает за молодой и амбициозной Кошелевой.

"Часто в парламенте они обедают вместе, ходят пить кофе. Не просто же это так? Вполне вероятно, что и в Турции были вместе" - рассказывает "Стране" источник из окружения Макарьяна.

В парламенте новая пара - Кошелева и Макарьян, фото: facebook.com

Отметим, что Давид Макарьян - богатый жених. Он был директором ООО "Гранд Авто" в Николаеве. Также, по некоторым данным, владеет фитнес-центром. Давид до недавнего времени был руководителем николаевской ячейки партии "Удар". Известен еще и благодаря шикарному автопарку - Jaguar XF, Maserati, Bentley.

Да и Кошелева не бедная невеста. Ее отец - директор Харьковского ликеро-водочного завода Владимир Кошелев.

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